Podle informace deníku nemá pouze jeden z 33 pěchotních praporů ve Velké Británii nedostatek kádrů. Příčina podobné situace spočívá v nízkých mzdách, a také v náboru branců prostřednictvím soukromé firmy.

Podle slov plukovníka Richarda Kempa, který velel britským silám v Afghánistánu, smlouva se soukromou společností za 1,3 miliardy liber šterlinků byla „katastrofálním rozhodnutím“. Branci při náboru naráželi na byrokratické překážky, což je odrazovalo od vojenské služby. V důsledku toho se snížil počet podaných přihlášek na 25 tisíc v roce 2017.

Průzkumy veřejného mínění mezi profesionálními vojáky ukázaly, že si stěžují na špatné bytové podmínky a nízkou životní úroveň.

Dokonce elitní Skotská garda, jeden z nejprestižnějších pěchotních praporů Spojeného království, pociťuje nedostatek vojáků. K doplnění potřebuje přes 600 vojáků. V současné době je na plnění vojenských operací připraveno pouhých 339 vojáků.

Podle zprávy potřebují pozemní vojska Velké Británie 15 984 vojáků. Nyní může země poslat na bojiště pouhých asi 11 tisíc.

„Armáda je příliš slabá na to, aby spolehlivě bránila Británii ve stále nebezpečnějším světě,“ je přesvědčen plukovník Richard Kemp.

Porouchaná letadlová loď

V prosinci tabloid The Sun s odvoláním na vlastní zdroj oznámil, že nejnovější britská letadlová loď HMS Prince of Wales v hodnotě 3,1 miliardy liber šterlinků se bude po dlouhou dobu opravovat poté, co do její strojovny pronikla voda.

Jak podotýká The Sun, k havárii došlo v důsledku proražení potrubí v požárním systému. Kvůli tomu začala do strojovny proudit mořská voda, a elektrické zařízení bylo více než 24 hodin pod vodou.

V důsledku toho se loď nebude moci zúčastnit společných cvičení s USA a musí zůstat v přístavu Portsmouthu až do jara.

„Na opravy potřebujeme měsíce. Náklady budou milionové,“ řekl spolubesedník bulváru.

Dodal, že společná cvičení s USA „se plánovala léta“, a teď se ocitla Velká Británie v těžké situaci kvůli tomu, že se musí vzdát účasti v těchto cvičeních.