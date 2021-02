Psí čenich nad zlato. Kynologové prozradili schopnost psů určovat různé nemoci, včetně covidu-19

Kynologové tvrdí, že naučit psa rozeznávat různé nemoci je možné za 3 až 5 týdnů za podmínky každodenního tréninku. Tuto práci však nemůže dělat každý pes. Kynologové cvičí jenom ta zvířata, která během výběrových zkoušek projeví zájem a mají schopnost nacházet správné zápachy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РКФ (@russiankynologfed)

Odborníci poznamenávají, že každá nemoc má svůj specifický zápach. Jde o to, že když lidský organismus trpí nemocí, způsobí to zvýšení tělesné teploty a záněty, co způsobí změny ve vůni organismu. Někteří psi dokážou určit i ty nejmenší změny tělesné teploty lidského organismu.

Aby pes mohl určit, zda člověk trpí nějakou nemocí, musí očichat samotného člověka nebo vzorek jeho pachu. Pokud zvíře detekuje zápach nemoci, podá znamení hlasem nebo gestem.

V současné době probíhá v Rusku výcvik psů plemena šalajka na určení zápachu koronavirové infekce.

Začátkem května 2020 byla zveřejněna informace o tom, že kynologové a veterináři na francouzském ostrově Korsika studují, zda jsou služební psi schopni detekovat pomocí čichu nákazu koronavirem. Jejich finští kolegové tuto teorii potvrdili koncem měsíce.

Již v červenci začaly rakouské ozbrojené síly v testovacím režimu cvičit služební psy identifikovat lidi, kteří byli nakaženi koronavirem.

Jaké nemoci jsou schopni určit psi?

Nízká hladina cukru v krvi – psi totiž cítí izopren, což je chemická látka, která se přirozeně nachází v lidském dechu. Při poklesu hladiny cukru v krvi hladina látky výrazně stoupá.

Rakovina – s 90% přesností psi určují správnou diagnózu. Psi jsou schopni rozeznat například rakovinu prostaty, rakovinu prsu nebo dokonce rakovinu plic. Rakovinu plic se pes učí diagnostikovat na základě dechu, například rakovinu prostaty jsou psi schopni určit na základě zápachu moči.

Epilepsie – psi vědí svým citlivým čenichem určit i specifický zápach epilepsie v lidském potu a dechu.