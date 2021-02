Mercedes svolává více než milion aut kvůli poruše

Společnost Mercedes-Benz svolává více než 1,3 milionů aut kvůli chybě v činnosti systému volání záchranných služeb, informovala agentura Associated Press s odkazem na prohlášení amerického národního regulátora pro bezpečnost provozu NHTSA.

Zmiňuje se, že Mercedes-Benz se dozvěděl o havárii v Evropě, kdy automatický systém volání záchranných služeb odeslal špatný signál o tom, kde se havarovaný vůz nachází. Automobilka zahájila v říjnu roku 2019 vyšetřování a odhalila i další případy. Přitom, jak řekl představitel společnosti, v USA k těmto případům nedocházelo.

Automobilka svolává vozy, které byly vyrobeny mezi lety 2016 až 2021. Konkrétně se má jednat o modely CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC a G. К. Společnost Daimler Vans také ohlásila svolávání vozů Metris z let 2016 až 2020 a Sprinter let 2019 a 2020.

Kromě toho Mercedes prohlásil, že informuje majitele vozů a bezplatně obnoví jejich programové zabezpečení. Svolávání podle plánu bude zahájeno 6. dubna.

Podle agentury Bloomberg o svolávání vozů informovala americká divize Mercedes-Benz.

Novinky Facebooku

V průběhu dneška jsme informovali, že společnost Facebook chystá novinky na poli chytrých mobilních technologií – pracuje na chytrých hodinkách. Na trh se přitom mají dostat v příštím roce.

Portál The Verge uvedl, že díky chytrým hodinkám budou moci uživatelé odesílat zprávy prostřednictvím Facebooku a využívat fitness funkce a funkce kontroly zdravotního stavu.

Portál dále zmínil, že podle předběžných informací bude zařízení pracovat na bázi operačního systému Android. Avšak společnost Facebook již připravuje svůj vlastní operační systém pro gadgety, který se možná bude instalovat do nových zařízení.

Dříve média uváděla informace o společné práci společnosti Facebook s EssilorLuxottica (mateřská společnost Ray-Banu) na chytrých brýlích nové generace. Společnost EssilorLuxottica upřesnila, že název, vlastnosti a možnosti softwaru, jakož i odhadovaná cena produktu včetně jiných podrobností budou známy během roku 2021.