Kosmonaut se smyslem pro romantiku se podělil o unikátní snímky z vesmíru

„Před vámi je Tupai – snad jedno z nejromantičtějších míst na světě! Je to atol, na kterém jsou pláže pokryté bílým pískem, laguny mají tyrkysový nádech s kokosovými palmami. Je součástí Zavětrných ostrovů a nachází se v devatenáctikilometrové vzdálenosti od Bora Bora,“ popsal pohádkové místo kosmonaut.

Kromě snímku Tupai kosmonaut sdílel i fotografii jezera Čad, unikátní přírodní jev.

„Takový neobyčejný obrázek ve formě srdce, který nakreslila sama příroda Země, byl zachycen objektivem fotoaparátu,“ okomentoval svůj snímek romantický kosmonaut.

Vznik jezera je spojen s prohnutím zemské kůry, které se i stalo rezervoárem jezera. Jezero je jediným místem s vodou v rozsáhlé pouštní oblasti, které slouží jako útočiště mnoha druhů zvířat a ptáků. Místní jezero nazývají „mořem Sahary“ a v překladu z jazyka, který se používá ve státu Západní Sahara, slovo čad znamená velká voda. Kosmonaut uživatelům sociálních sítě tak sdělil zajímavé informace o jezeru Čad.

Dodal také, že hladina jezera se neustále mění a někdy jsou tyto změny velice výrazné. Je to způsobeno jednak střídáním ročních období, období dešťů a sucha, jakož i tím, že místní obyvatelé používají vodu z jezera jako jediný stálý zdroj vody.

Většina sledujících poděkovala kosmonautovi za krásné snímky ve tvaru srdce, které všem zpříjemní jeden z nejromantičtějších dní v roce. Mnoho uživatelů se však kosmonauta ptalo, jak se mu líbí ve vesmíru a jaké to je. Někteří se podělili o své dojmy z fotek.

Sergej Kuď-Sverčkov je 124. ruským kosmonautem. Jeho první let do vesmíru byl zahájen 14. října 2020. V listopadu se dostal do otevřeného vesmíru a byl tam po dobu 6 hodin a 47 minut. Spolu s ním se na Mezinárodní kosmické stanici nachází ruský kosmonaut Sergej Ryžikov, američtí astronauti Kathleen Rubinsová, Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walkerová a nakonec japonský kosmonaut Sóiči Noguči .