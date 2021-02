Kalifornský demokrat se domnívá, že Meghan Markleová si dláždí cestu do politiky

Od té doby, co se vévoda a vévodkyně ze Sussexu setkali s kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem před americkými volbami, neutichají diskuze o tom, že Meghan Markleová se chystá kandidovat do Kongresu. Klebetí se o tom, že vévodkyně by mohla obsadit místo Kamaly Harrisové v Senátu, když se ta stane místopředsedkyní. Přední stratég demokrat naznačil, že by Markleová skutečně mohla vybudovat základy proto, aby kandidovala do Senátu.

Mike Trujillo pro The Times zmínil: „Dělá vše, co je vhodné a dovolené vzhledem k jejímu novému postavení, ale rozhodně strká palec do vody.“

„Jakmile se váš palec ocitne ve vodě, tak i celá noha se ocitne ve vodě, postupně jste po kolena ve vodě, a poté jste úplně ve vodě.“

Trujillo se domnívá, že nadace Archewell, kterou založila Meghan a Harry, je dobrým startovacím bodem do světa politiky.

Jako příklad demokrat uvedl případ hollywoodského herce Arnolda Schwarzeneggera, který ke své guvernérské kampani použil svoji nadaci Arnold´s All Stars.

Dále uvedl: „Všechno, co dělá, je stejné co dělali ostatní před tím, než kandidovali do úřadu.“

Meghan a Harry založili nadaci Archewell v loňském roce poté, co opustili královskou rodinu.

Nadace je zaměřená na spravedlivější poskytování služeb v oblasti psychiatrie a také na rasovou a ekonomickou spravedlnost v technologickém sektoru.

Název Archewell pochází z řeckého arche, což znamená „zdroj pohybu“.

V loňském roce, když královský pár vysvětloval výběr názvu své nadace, řekli: „Připojili jsme se k této koncepci dobročinné organizace, kterou jsme chtěli jednoho dne vytvořit, a ona se stala inspirací pro výběr jména našemu synovi.“

„Dělat něco, co má smysl a co je důležité.“

„Archewell je název, který v sobě spájí řecké slovo, označující sílu a pohyb, a také druhé, probuzující hluboké zdroje, které by měl každý z nás využít.“

Poté, co se Mike Trujillo vyjádřil, že Meghan Markleová míří do politiky, Express se ve formě dotazníku zeptal svých čtenářů, zda si myslí, že Meghan Markeová opravdu vstoupí do politiky.

Průzkum probíhal od 13. února od 19. hodiny do 14. února do sedmé hodiny ranní. Na otázku: „Myslíte si, že Meghan Markleová půjde do politiky?“ většina respondentů - 874 osob, z celkového počtu 1224 respondentů odpovědělo ano. V procentuálním poměru si 69 procent čtenářů myslí, že Meghan Markleová míří do politiky. 27 procent (297 lidí) uvedlo, že Meghan Markleová se politice vyhne.

Neobešlo se ani bez čtenářských komentářů. Jeden ze čtenářů napsal: „Ona se už angažovala v politice, úmyslně porušovala pravidla královské rodiny, a táhla za sebou i svého zbabělého muže.“

Někteří čtenáři dokonce vyzývali královnu, aby přerušila veškerý kontakt s párem, pokud Meghan opravdu vstoupí do politiky.

„Odřízněte je a dejte jim soukromí, když ho tak chtějí.“

Někteří pochybují o tom, že by Meghan voliči podpořili.

„Pokusí se, ale to, zda ji američtí voliči podpoří, je už jiná otázka.“

Druhý uživatel napsal: „Pochybuji, že Američané budou hlasovat za anglickou vévodkyni (nebo dokonce bývalou) a manželku anglického prince (nebo bývalou manželku).