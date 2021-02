Nákladní kosmická loď Progress odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici

Dnes ráno proběhl druhý ruský vesmírný start v tomto roce, zároveň šlo o první z Bajkonuru.

Start nosné rakety Sojuz 2.1a proběhl dnes v 7:45 (5:45 SEČ) z 31. startovací plošiny kosmodromu. V 7:54 (5:54 SEČ) se nákladní loď Progress MS-16 oddělila od horního stupně rakety a vyšla na oběžnou dráhu země.

Progress k ISS poletí dva dny, jeho připojení k modulu Pirs se očekává 17. února v 9:20 (7:20 SEČ).

Loď na Mezinárodní vesmírnou stanici dopraví téměř 2,5 tuny nákladu, z nichž je 600 kilogramů paliva na dotankování ISS, 420 litrů pitné vody a asi 1 400 kg různého vybavení a materiálů, včetně zařízení palubních systémů, prostředků zdravotní kontroly a hygienického vybavení, oblečení a vybavení na vesmírné experimenty.

Mezi náklady Progressu je také ruská strava pro kosmonauty Sergeje Ryžikova a Sergeje Kud-Sverčkova, kterým kvůli zpoždění prosincového startu lodě došlo ruské jídlo. Proto ruští kosmonauti od února přešli na americkou stravu. Nákladní loď také přiveze jablka, pomeranče, cibuli a česnek.

Na palubě Progressu je také 40 kilogramů dusíku, který má kompenzovat únik vzduchu z ruského modulu Zvězda, který byl zaznamenán již v září roku 2019. Únik byl způsoben prasklinami v korpusu přechodné komory modulu. Jednu prasklinu o délce 4,5 centimetrů kosmonauti objevili a dočasně zadělali záplatou na konci roku 2020.

Možné další praskliny budou kosmonauti hledat pomocí silného mikroskopu, jejich dočasné zadělání proběhne výztužnými podložkami s lepidlem. Na konci letu Progress od ISS oddělí starý modul Pirs, který byl vypuštěn v roce 2001, a kosmonauti ho využívali k výstupům do volného vesmíru. Jeho místo je potřeba pro nový modul Nauka, jehož start je naplánován na 15. července z Bajkonuru, do vesmíru ho vynese raketa Proton-M. Připojení k ISS by mělo proběhnout 23. července. Očekává se, že nákladní loď Progress se 17. července společně s modulem Pirs odpojí od ISS.

Na ISS se aktuálně kromě Ryžikova a Kud-Sverčkova nachází američtí astronauti Kathleen Rubinsová, Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walkerová a také Japonec Sóiči Noguči.

Lety z Bajkonuru v roce 2021

V roce 2021 je z Bajkonuru naplánováno přes 10 startů nosných raket Sojuz 2. Informoval o tom generální ředitel Centra provozu objektů pozemní vesmírné infrastruktury Ruslan Muchamedžanov.

První start Sojuz 2 z Bajkonuru proběhl dnes ráno, zmíněné nosné rakety z kosmodromu startují pouze z 31. startovací plošiny.

„Z této plošiny proběhne 12 startů (pozn. v roce 2021). Jsou to jak federální starty, tak i obchodní starty v zájmech společnosti OneWeb,“ uvedl ředitel během přenosu na YouTube kanálu Roskosmosu.

Vypuštění satelitů

Asi 40 malých satelitů z 18 států bude v březnu vyneseno na oběžnou dráhu z kosmodromu Bajkonur, jako nosná raketa bude využit Sojuz 2, Sputniku to oznámil zdroj v ruském raketově-vesmírném průmyslu. Mezi satelity má být i slovenský aparát.

Dříve se uvádělo, že skupina ruských a zahraničních satelitů bude vypuštěna 20. března společně s hlavním jihokorejským aparátem pozorování země CAS500-1. Start proběhne s nosnou raketou Sojuz 2.1a s horním stupněm Fregat z Bajkonuru. Bude to první obchodní start společnosti Glavkosmos puskovye uslugi.

Podle zdroje se očekává, že do vesmíru poletí satelity z Ruska, Jižní Koreje, Japonska, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Izraele, Thajska, Kanady, Brazílie, Německa, Nizozemska, Itálie, Argentiny, Maďarska, Tuniska, Velké Británie, Španělska a Slovenska.