Britský kmen koronaviru je považován za smrtelnější

Odborníci prostudovali údaje o případech covidu-19 od předních lékařských institucí v Londýně a zjistili, že nová varianta viru je o 30-70 procent smrtelnější. Vědci zároveň zdůraznili, že ačkoli všechny statistické údaje odhalily takový trend, je zapotřebí podrobnější analýzy ke stanovení příčin a přesnějších ukazatelů letality kmene VUI-202012/01.

Vědci předpokládají, že zvýšené riziko úmrtí je spojeno se zvýšenou virovou zátěží při infikování britskou variantou koronaviru, která způsobuje závažnější průběh onemocnění.

Vyšetřování WHO v Číně

14. ledna dorazili odborníci WHO do čínského města Wu-chan, kde před rokem došlo k vypuknutí SARS-CoV-2. Navštívili nemocnice, dotazovali se lékařů a bývalých pacientů. Odborníci navštívili Wuchanský institut virologie, včetně maximálně izolované laboratoře BSL-4, která byla spojena s fámami o „úniku“ viru nebo možného umělého původu patogenu, a také nemocnici, tržiště s mořskými plody Huanan a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Minulý týden shrnuli výsledky práce s tím, že je pravděpodobné, že se virus dostal k lidem od prostředníka, ale přenesení SARS-CoV-2 v důsledku úniku z laboratoře je nepravděpodobné. Komise WHO se chystá pokračovat ve vyšetřování vzniku patogenu covid-19 se zaměřením na verzi o jeho zoonotickém původu.

V polovině prosince se ve Spojeném království objevila informace o přítomnosti nové mutace koronaviru SARS-CoV-2. Poradní výbor Spojeného království pro nové a vznikající respirační virové hrozby později potvrdil, že varianta koronaviru, identifikovaná v zemi, se šíří rychleji a vyžaduje od populace ještě větší opatrnost. Ačkoli nová varianta viru může být podle předběžných odhadů o 70 % nakažlivější než ta obvyklá, zatím nic nenasvědčuje tomu, že je nebezpečnější z hlediska úmrtí nebo hospitalizace.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Situace se neustále mění. Zatím však mezi země s největším počtem úmrtí na následky tohoto typu koronaviru patří USA, Velká Británie, Itálie, Španělsko a Francie.