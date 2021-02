„Nejdříve to zkontrolujeme.“ Kreml reagoval na pozvání Elona Muska. Pořídí si Putin profil na sociální síti?

Šéf Tesly a tvůrce vesmírné společnosti SpaceX, veleslavný Elon Musk, se v neděli na Twitteru nečekaně obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina s neobvyklou nabídkou. Zeptal se ho, zda by nepřijal pozvání na debatu na sociální síti Clubhouse, která nyní zažívá boom popularity.

„Byla by velká čest s Vámi mluvit,“ doplnil Musk v ruštině.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

V pondělí na tuto nabídku reagoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který uvedl, že se jedná o zajímavou myšlenku. Nejdříve je ale podle něj nutné zjistit, co tím americký podnikatel a vizionář vlastně myslel. Dále připomněl, že Putin žádné sociální sítě nepoužívá.

„Víte, že bezprostředně prezident Putin nepoužívá sociální sítě, on je osobně nevede. Proto je to celkem určitě velmi zajímavá nabídka, ale musíme nějak pochopit (…), co se vlastně nabízí, proto to vše nejdříve zkontrolujeme, a pak teprve budeme reagovat,“ řekl v pondělí novinářům mluvčí Kremlu.

Musk propaguje Clubhouse

Sociální síť Clubhouse byla spuštěna v dubnu 2020. Jedná se sociální síť založenou pouze na bázi zvukové aplikace a funguje pouze na pozvání. Stala se populární během pandemie koronaviru a s ní spojeného lockdownu. Její nacenění v prosince 2020 dosahovalo téměř 100 milionů dolarů. Poté, co se v únoru na sociální síť připojil i Elon Musk, její nacenění vystřelilo na hodnotu jedné miliardy dolarů.

Musk a Koroljov

Dne 10. února Musk na Twitter napsal, že souhlasil s poskytnutím rozhovoru klubu GOOD TIME. Interview, má vést rapper Kanye West. O čtyři dny později vyzval Putina, aby se i on k aplikaci připojil.

Není to ovšem poprvé, co Musk píše na Twitteru v ruštině. Učinil tak již dne 12. ledna, a to u příležitosti 114. výročí narození hlavního vesmírného konstruktéra SSSR Sergeje Koroljova.

„Byl velkolepý,“ napsal Musk v ruštině na Twitteru jako odpověď na příspěvek ruské kosmické korporace Roskosmos o narození Koroljovova.

Pod vedením Koroljova byla v Sovětském svazu v 50. a 60. letech vytvořena první mezikontinentální balistická raketa, vypuštěna první umělá družice Země, vyslán první člověk do vesmíru. Na Měsíci přistála první kosmická sonda a člověk se poprvé ocitl v otevřeném vesmíru.