Muž si stěžoval na pálení žáhy a za několik minut zemřel

Jednatřicetiletý muž pocítil bolest v břiše, když byl 1. února na návštěvě u své sestry. Pomyslel si, že ho pálí žáha, a proto si vzal lék. Morton se ale cítil stále hůř, dostal záchvat a poté přestal dýchat.

Sestra se pokusila dělat umělé dýchání, o 15 minut později však mladý muž zemřel.

„Když přišel, byl úplně zdravý, o pět minut později si začal stěžovat na pálení žáhy. Odnesl dceru do horního patra, pak se vrátil dolů a vzal si pilulku. Zavolali jsme záchrannou službu,“ řekla žena.

Lékaři později zjistili, že měl atrioventrikulární blokádu a jeho šance na přežití činily 12 procent. Přitom až do posledních minut svého života neměl Morton žádné symptomy onemocnění.

Žena neměla ani tušení o svém těhotenství a nečekaně zemřela

Dříve ve Velké Británii došlo k jinému neštěstí, kdy Lianne Trotonová z Ashingtonu zemřela poté, co potratila v pátém měsíci těhotenství, o němž ani nevěděla.

Žena si myslela, že bolesti, které měla v břiše, jsou spojeny s nesnášenlivostí laktózy. Její zdravotní stav se ale rychle zhoršoval a 20. prosince ji manžel odvezl do nemocnice. Příští den mu lékaři zavolali a řekli, že žena byla v pátém měsíci těhotenství a potratila. Převezli ji na oddělení intenzivní péče se sepsí. To je reakce organismu na infekce, kdy útočí na vlastní tkáně. Ženě bylo hůř poté, co sepse zasáhla jednu ze srdečních chlopní.

Liann převezli do nemocnice v Newcastle, kde jí lékaři provedli operaci na otevřeném srdci a tracheotomii, aby jí zachránili život. O týden později ale manželovi pacientky oznámili, že už nemohou udělat nic, a 22. ledna byla žena odpojena od resuscitačního zařízení.