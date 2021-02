Video, ze kterého vám spadne čelist! Podívejte se, jak si obří krokodýl pochutnává na žralokovi

Podle informací novin The New Zealand Herald dané video natočila Yvonne Palmerová. Ta si byla v neděli zarybařit na pláži v pobřežní oblasti Cassowary, spadající do dalekého severu Queenslandu v australském Queenslandu. Když se věnovala svému koníčku, všimla si, že na břehu uvízla dvojice menších žraloků.

Palmerová uvedla, že se zrovna chystala vypustit žraloky zpět do moře, když si jich všiml obří krokodýl mořský, který byl dlouhý asi čtyři metry (13 stop). Ten se totiž okamžitě rozhodl, že si z nich udělá svačinku.

„Právě jsem chytila ​​žraloka, kterého se mi ale nepodařilo dostat zpět do vody, protože se objevil tenhle tvor, který se ho teď chystá sežrat,“ řekla.

Na těchto zveřejněných záběrech je vidět, jak se krokodýl pomalu přibližuje ve vodě a poté polyká jednoho ze dvou žraloků. Vše se přitom odehrálo před zraky mnoha přihlížejících.

Video se okamžitě stalo virálním a rozšířilo se na různých sociálních médiích. Někteří lidé tak začali video okamžitě komentovat.

„Nechápu, proč ti lidé stojí na břehu, když je voda plná krokodýlů,“ napsal jeden uživatel na Facebooku.

„Jsem tak rád, že tam nebydlím,“ poznamenal další komentující na Instagramu.

Zmiňme, že podle zpravodajského portálu Perth Now toto video názorně ukazuje, proč je rybolov v tomto australském regionu zakázán. Navíc, od chvíle, kdy se video stalo virálním, bylo vydáno nové varování, které návštěvníkům pláže v Austrálii připomíná, že krmení krokodýlů je nezákonné.

Krokodýl mořský

Tento druh krokodýla, který je známý také jako krokodýl pobřežní, je největší z dnes žijících krokodýlů. Stejně tak je dnes největším a nejmohutnějším plazem na světě. Dosahuje délky přes šest metrů a hmotnosti více než jedné tuny.

Pokud jde o to, kde se toto zvíře vyskytuje, obývá jižní a jihovýchodní Asii, včetně Indonésie a objevuje se až u pobřeží severní Austrálie. Vyskytuje se hlavně v mořích s teplejší vodou, nejraději ve vodách Indického a Tichého oceánu mezi Indií a Austrálii.