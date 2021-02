Neurolog uvedl první příznaky demence

Lékař vysvětlil, že takové onemocnění je spojeno s porušením pružnosti cévní stěny, proto je nutné sledovat stav cév.

„A co to znamená pružnost – měli byste vědět, jaký máte cholesterol, jaká je vaše viskozita krve, jaký je váš metabolismus tuků, jakou máte srážlivost krve - to jsou analýzy, které se provádějí ve všech laboratořích. Pokud dojde ke změnám, pak je třeba jít k neurologovi, který musí zjistit, proč k tyto změny nastaly,“ řekl Šachnovič.

Takové testy, jak vysvětlil lékař, by měly být prováděny od 35 do 40 let.

Šachnovič také uvedl faktory, kterým je třeba věnovat pozornost - jedná se o nestabilní krevní tlak a zapomnětlivost, pokud si člověk nemůže vzpomenout, kam něco položil.

Kromě toho lékař vysvětlil, že Alzheimerova choroba a demence jsou dvě různá onemocnění. Alzheimerova choroba je genetické onemocnění a gen, který za něj odpovídá, se dědí. Šachnovič dodal, že dosud žádná země na světě nevyvinula prevenci proti tomuto onemocnění.

Způsoby, jak podstatně snížit riziko demence

Vědci z University College London již dříve uvedli hlavní příčiny demence a hovořili o metodách prevence. Výsledky jejich práce uveřejnil časopis Lancet.

Na základě výsledků podobné studie provedené v roce 2017 odborníci identifikovali devět faktorů, které přispívají k rozvoji demence:

nízká úroveň vzdělání

zvýšený tlak

porucha sluchu

kouření

obezita

deprese

nedostatek fyzické aktivity

cukrovka

nedostatek komunikace s druhými lidmi

Nyní k nim byly přidány další tři důvody:

nadměrné pití alkoholu

poškození mozku následkem úrazu

znečištěný vzduch

Podle vědců lze rozvoji demence zabránit, pokud se budeme řídit těmito pokyny:

udržovat krevní tlak na hladině 130 mm Hg

nebát se v případě potřeby používat sluchadla

zdržet se jakéhokoli typu kouření, včetně pasivního

vybírat ke svému pobytu ekologicky čistější místa

předcházet poranění hlavy

snížit konzumaci alkoholu

často chodit na procházky a vystavovat organismus přiměřené fyzické zátěži

zhubnout

V článku se uvádí, že dodržování těchto pokynů může snížit riziko vzniku onemocnění o 40 procent.

Vědci si také všimli, že pandemie způsobila lidem s demencí zvláštní potíže. Mnoho z nich si prostě nedokáže udržet odstup, protože nemohou pochopit podstatu tohoto pravidla. Kromě toho může jejich stav zhoršit také nedostatek komunikace následkem izolace nebo karantény.