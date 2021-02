Gates uvedl jeden z hlavních způsobů, jak zachránit svět

„Myslím si, že všechny bohaté země by na 100 % měly přejít na syntetické hovězí maso. Později si zvyknete na novou chuť, kterou výrobci časem ještě vylepší,“ zdůraznil Gates.

Uvedl, že časem na to bude nutné přistoupit minimálně u hovězího masa. Vyjádřil naději, že přechod na rostlinné bílkoviny napomůže boji s výrony metanu, který produkuje živočišná výroba. Spočítal, že společnosti, které imitují reálné maso, jsou zcela schopné konkurence. Imitace masných výrobků činí pouhé jedno procento masa, které se na zeměkouli spotřebuje.

Nejtěžší úkol pro lidstvo podle Gatese

Bill Gates dříve uvedl nejtěžší úkol pro lidstvo. Podle názoru filantropa jde o snížení výronu skleníkových plynů na nulu do roku 2050.

„Bude to nejtěžší věc, kterou kdy lidstvo udělalo, protože fyzická ekonomika – cement, ocel, doprava, zemědělství – všechny tyto sektory se musí změnit,“ řekl.

Podle jeho předpovědi by mělo 30 let stačit na to, aby pracovní síla zaměstnaná v průmyslu založeném na využití uhlí, ropy a plynu, přešla do nových sfér ekonomiky.

Lidstvo bude ale muset hledat nové zdroje energie, protože takové zdroje, jako je slunce a vítr, jsou nestálé, a nelze na ně spoléhat po celý rok. Praktickou variantou je jaderná energetika, uvažuje Bill Gates.

„Potřebujeme buď nějaký zázračný vynález, který by udělal baterie dvacetkrát levnějšími, aby bylo možné sezónní uchování (energie), abyste mohli zásobovat lidi teplem dokonce, když několik týdnů za sebou nemáte ani slunce, ani vítr. Anebo potřebujeme, aby se 25 % energie vyrábělo nezávisle na počasí, a jak štěpení jádra, tak i termonukleární syntéza jsou skutečně jediné účinné věci v takovém měřítku,“ prohlásil podnikatel.

Podle odhadů zakladatele Microsoftu cena přechodu k „zelené“ energetice v globálním měřítku přesáhne pět bilionů dolarů, nepřijdou-li lidstvu na pomoc nové technologie.

Jen soustředění na inovace a shoda mezi zeměmi umožní dosáhnout klimatické neutrality, je přesvědčen Bill Gates. Vyjádřil naději, že země světa se dohodnou na přechodu k nulové emisi skleníkových plynů do roku 2050, dokonce když se jejich předáci nedomluví na tom, jak vlastně toho má být dosaženo.