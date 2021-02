Buckinghamský palác uvedl, že princ Philip byl hospitalizován v nemocnici. Cítil se špatně

Nejnovější informace hovoří o tom, že manžel britské královny Alžběty II., 99letý princ Philip, byl hospitalizován poté, co se necítil dobře. Ve středu to uvedl Buckinghamský palác. Co přesně se však událo, se nespecifikuje.

Dotyčný měl být následně převezen do Nemocnice krále Edwarda VII., což je soukromá nemocnice v Marylebone v centru Londýna.

„Jeho královská výsost, vévoda z Edinburghu, byl v úterý večer přijat do Nemocnice krále Edwarda VII. v Londýně poté, co se necítil dobře. Hospitalizace je preventivní opatření, které doporučil ošetřující lékař poté, co se vévodovi udělalo zle. Plánuje se, že vévoda stráví v nemocnici několik dní kvůli vyšetření a odpočinku,“ stojí ve zprávě.

Připomeňme, že jeho královská Výsost, vévoda z Edinburghu, princ Philip je manželem britské královny Alžběty II. Je příslušníkem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie, která zahrnuje královské rodiny Dánska, Řecka a Norska. Philip má s Alžbětou čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), přičemž první dvě se narodily ještě před tím, než se Alžběta stala královnou.