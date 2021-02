Vroucí voda a nesprávné skladování. 90 % lidí dělá tyto chyby při domácí přípravě kávy

Podle Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organization) se míra spotřeby tohoto nápoje stabilně zvyšuje o 2 % ročně. Ale vaření opravdu chutné a voňavé kávy je skutečné umění, které však není tak těžké zvládnout, pokud znáte základní pravidla.

Časté chyby při vaření kávy: skladování a čerstvost

Chyba č. 1: Káva v lednici

Existuje mylná představa, že káva se nejlépe uchovává v chladu, protože to zajistí trvalou chuť. Ve skutečnosti je to naopak. Protože v chladničce káva rychle absorbuje chuť jiných potravin. Místo toho by káva měla být uchovávána mimo jiné pachy a světlo.

Chyba č. 2: Stará káva

Pokud pijete kávu jen zřídka, vydrží vám jedno balení mnohem déle než těm, kteří vypijí několik šálků kávy denně. Musíte však dávat pozor, aby káva nezůstala otevřená příliš dlouho. Z tohoto důvodu káva ztrácí svou chuť a dokonce se stává hořkou. Proto nezapomeňte zkontrolovat datum spotřeby na obalu. V ideálním případě by káva neměla být skladována déle než tři týdny.

Jak správně připravovat kávu

Chyba č. 3: Mletá káva

Je velmi výhodné nakupovat mletá zrna, ale tímto způsobem se zbavíte lahodného voňavého nápoje. Faktem je, že jakmile jsou zrna rozdrcena, začnou rozdávat svou chuť, která se časem úplně vyčerpá. Proto skuteční znalci kávy melou zrna sami těsně před začátkem vaření.

Chyba č. 4: Vaření kávy ve vroucí vodě

Při vaření pamatujte na poměr kávy a vody. Mělo by to být 1:10. To znamená, že na 1 g kávy použijte 10 ml vody. Pokud to s vodou přeženete, pak se i ta nejlepší káva promění v kávový nápoj. Nevařte kávu ve vroucí vodě. Vroucí voda z ní uvolňuje hořké látky. Z tohoto důvodu se vůně rychle odpařuje. Použití takového produktu může poškodit žaludek.

Teplota vody by měla být mezi 90 a 96 stupni. Poté čerstvě mletá zrna nasytí vodu vynikající chutí a jedinečnou vůní. Pokud nemáte rychlovarnou konvici s ukazatelem teploty, můžete vodu před použitím nechat dvě až tři minuty vychladnout.

Chyba č. 5: Špatná kvalita vody

Chuť kávy často závisí na kvalitě použité vody. I když je obtížné ovlivnit kvalitu vody z vodovodu, můžete snadno použít minerální vodu nebo vodní filtr, pokud je voda příliš tvrdá. Také se ujistěte, že voda není příliš měkká, jinak bude káva rychle bez chuti nebo neutrální.

Také vám připomínáme, abyste nepili studenou kávu. Je lepší pít kávu horkou ihned po vaření. Čím více káva ochladne, tím silnější je chuť hořkosti a drahocenná vůně se ztrácí.