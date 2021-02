Lavrov vysvětlil postoj Západu k vakcíně Sputnik V

Jak poznamenal, na Západě chápou, že ruská vakcína je „pokud ne nejlepší, pak určitě mezi prvními“.

„Jinak by nebylo tolik žádostí o vakcínu, a ty exponenciálně rostou. Na druhé straně zase chápou, že samotný fakt rozšíření Sputniku V a dalších ruských vakcín, které již brzy vyjdou na mezinárodní trh, znamená zvýšení autority a reputace Ruska na mezinárodní scéně. A to nechtějí,“ uvedl v rozhovoru pro RBK-TV.

Stejně tak však podle jeho slov mnoho evropských zemí chce počkat, dokud nebude Sputnik V certifikován v Evropské agentuře pro léčivé přípravky.

„V Maďarsku věří, že jsou již připraveni se tím zabývat, dodávky začínají. Počet žádostí z Evropy neustále roste. V podstatě před pár dny došla žádost od monackého knížete Alberta II. Monackého na dodávku vakcín pro celou populaci Monaka. Poté, co byla zveřejněna vědecká hodnocení nezávislých struktur, musí na Západě uznat, že je vakcína dobrá. I tak však pokračují pokusy ji zdiskreditovat,“ dodal.

Ruská vakcína proti covidu-19

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Uveďme, že vakcína Sputnik V již byla schválena ve více než 20 zemích. Podle údajů Ruského fondu přímých investic se ruská vakcína řadí mezi první trojku světových vakcín proti covidu-19 co do počtu obdržených schválení státními regulátory.