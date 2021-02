Lékař pojmenoval nemoci, které může doprovázet zapomnětlivost

Ředitel kliniky a vedoucí katedry terapie, klinické farmakologie a rychlé lékařské pomoci Moskevské státní lékařské a stomatologické univerzity Jevdokimova, profesor Arkadij Vertkin, promluvil v rozhovoru pro AIF o tom, které nemoci by mohly mít jako příznak zapomnětlivost.

„Je důležité pochopit, u koho se vyvinula: zda u dítěte, mladého muže/ženy, staršího člověka. Pokud začínají problémy s pamětí u staršího člověka, měl by navštívit lékaře bez ohledu na to, zda trpěl koronavirem nebo ne, protože se jedná o velmi závažný příznak,“ řekl lékař.

Podle něj může být zapomnětlivost u starších lidí příznakem:

oběhové poruchy v mozku;

cévní poruchy na pozadí vysokého krevního tlaku;

kraniocerebrálního traumatu;

problémů se srdcem a cévami, které narušují výživu mozku;

akutního chronického onemocnění, od cukrovky po Alzheimerovu chorobu.

Kromě toho Vertkin vyzval, aby lidé věnovali pozornost příznakům, jako jsou teplotní výkyvy a nepřiměřená únava, které jsou stejně jako zapomnětlivost často spojeny s přenosem covidu-19. Podle odborníka mohou být způsobeny nejrůznějšími nemocemi, takže když se takové příznaky objeví, měli byste určitě navštívit lékaře.

První příznaky demence

Dříve neurolog Viktor Šachnovič v rozhovoru pro televizní kanál 360 uvedl první příznaky demence.

Lékař vysvětlil, že takové onemocnění je spojeno s porušením pružnosti cévní stěny, proto je nutné sledovat stav cév.

„A co to znamená pružnost – měli byste vědět, jaký máte cholesterol, jaká je vaše viskozita krve, jaký je váš metabolismus tuků, jakou máte srážlivost krve - to jsou analýzy, které se provádějí ve všech laboratořích. Pokud dojde ke změnám, pak je třeba jít k neurologovi, který musí zjistit, proč k tyto změny nastaly,“ řekl Šachnovič.

Takové testy, jak vysvětlil lékař, by měly být prováděny od 35 do 40 let.

Šachnovič také uvedl faktory, kterým je třeba věnovat pozornost - jedná se o nestabilní krevní tlak a zapomnětlivost, pokud si člověk nemůže vzpomenout, kam něco položil.

Kromě toho lékař vysvětlil, že Alzheimerova choroba a demence jsou dvě různá onemocnění. Alzheimerova choroba je genetické onemocnění a gen, který za něj odpovídá, se dědí. Šachnovič dodal, že dosud žádná země na světě nevyvinula prevenci proti tomuto onemocnění.