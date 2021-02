Německo zvýší svůj obranný rozpočet

Německo v letošním roce zvýší své výdaje na obranu na 1,5 % HDP, bude pracovat na zvýšení výdajů na 2 %. Uvedla to německá kancléřka Angela Merkelová ve svém projevu na speciální akci Mnichovské bezpečnostní konference.

„V roce 2014 ve Walesu, kdy jsme přijali cíl zvýšit naše výdaje na obranu na 2 procenta (HDP), jsme se zavázali jít tímto směrem. Nyní mohu říci, že v tomto roce jsme dosáhli 1,5 procenta, v roce 2014 jsme měli 1,1 procenta vydělených na obranu. Samozřejmě jsme stále odhodláni dosáhnout dvouprocentního cíle a budeme pokračovat v této oblasti,“ uvedla.

Na online akci Mnichovské bezpečnostní konference Special Edition 19. února již vystoupil americký prezident Joe Biden, generální tajemník OSN António Guterres, generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mnichovská konference byla založena v roce 1963 jako „setkání představitelů obranných úřadů“ členských zemí NATO.

V současné době se jedná o mezinárodní diskusní fórum pro politiky, diplomaty, vojáky, podnikatele, vědce a osobnosti veřejného života z desítek zemí. Konference probíhá tradičně v Bayerischer Hof v historickém centru bavorského hlavního města. Za zmínku stojí, že v Mnichově se nepodepisují žádná zavěrečná komuniké či dohody, konference je i přesto důležitým a relativně neutrálním místem setkávání a diskuse politiků a diplomatů světové úrovně.

V roce 2020 se 56. Mnichovské konference zúčastnilo přes 800 delegátů, včetně asi 150 lídrů států, předsedů vlád a členů vlády. Hlavní pozornost byla věnována situaci v Sýrii a na Blízkém východě, v Libyi, otázkám jaderného odzbrojení a světového zdraví, energetické a kybernetické bezpečnosti.

V roce 2021 byla 57. Mnichovská bezpečnostní konference předběžně naplánována na 19. až 21. února, ale organizátoři oznámili, že je odložena kvůli lockdownu zavedenému v Německu v souvislosti s pandemií koronaviru.

Švédsko hodlá rekordně zvýšit obranný rozpočet na léta 2021-2025 kvůli RF

V polovině prosince bylo oznámeno, že švédský parlament podpořil zvýšení výdajů na obranu na léta 2021-2025 o 40 % kvůli zvýšení napětí v regionu, zejména kvůli Rusku a jeho vojenským kapacitám.

„Existuje mnoho důvodů, abychom se domnívali, že se vojenský potenciál RF bude v příštím desetiletí zvyšovat,“ praví se ve schváleném rozpočtovém návrhu.

Zvýšení rozpočtu schválila většina z 349 poslanců Riksdagu, švédského jednokomorového parlamentu. Rozpočet má do roku 2025 dosáhnout výše 89 miliard korun (10,6 miliardy eur). Je to největší zvýšení výdajů na obranu ve Švédsku za posledních 70 let.

Počet vojáků má být podle plánu zvýšen z 55 tisíc na 90 tisíc do roku 2030. Několik rozpuštěných pluků bude znovu zformováno, na osm tisíc ročně se zvýší počet branců, což je dvakrát více než v roce 2019. Vojenské námořnictvo dostane nové zařízení, má být také vykonána modernizace zbraní.