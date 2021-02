Nový americký referát o Turecku: Chtějí Ankaru připravit o právo veta v NATO?

V referátu pod názvem Mezi spoluprací a zadržováním: nová politika USA pro nové Turecko se rozebírají krizová období ve vzájemných vztazích v posledních čtyřech letech a uvádějí se hodnocení a pozice pro budování dvoustranných vztahů v budoucnu. V referátu se zdůrazňuje, že „Turecko vidí v USA spíše strategickou hrozbu, než spojence“, a že stejný přístup k Ankaře je vidět v USA. V dokumentu se rovněž podotýká, že „přijmout rozhodnutí o užitečnosti urovnání vztahů se Západem bude moci nová turecká vláda zvolená demokratickou cestou. Až do té doby bude úkolem Washingtonu vyvíjet i nadále potřebný nátlak na turecké vedení, aby byla tato situace jasná“.

Turecký odborník pro mezinárodní vztahy, profesor politologie Marmarské univerzity Bariş Doster okomentoval pro Sputnik teze tohoto referátu a poukázal na zjevný pokus o „zastrašování“ Ankary ze strany Washingtonu.

„Americké úřady chtějí, aby podobná analytická střediska měla stejně jako ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo obrany bezprostřední vliv jak na spojenecké státy, tak i na země nepřátelské vůči USA, aby se jim vnucoval strach a zesiloval nátlak. Právě takto je třeba hodnotit tento nový referát Brookingsova institutu, jednoho z předních amerických analytických středisek. Ale myslím si, že Turecko už má velké zkušenosti z odporu podobným provokacím. Ankara musí kromě toho upevnit svou vnitřní frontu, hospodářskou, vědeckou a technologickou infrastrukturu,“ řekl Doster.

Poukázal rovněž na formulaci z referátu, v níž se uvádí, že „dokonce když to znesnadní činnost NATO , se mají členské země vážně zamyslet nad mechanismy, které by Turecku zabránily ve zneužití svého práva veta“. Když odpovídal na otázku, jestli to znamená, že hodlají připravit Turecko o právo veta v NATO, Doster řekl: „Chtějí Turecko postrašit. Já osobně jsem proti členství Turecka v NATO a EU. NATO je nástrojem amerického imperialismu pro okupaci a útoky na jiné státy. Je to organizace, která byla zřízena s cílem posílit americký vliv nejen v nepřátelských (z hlediska USA) zemích, ale i ve spojeneckých státech NATO. Není ani jedna otázka, v níž by podporovala Severoatlantická aliance pozici Turecka. Naopak, podporuje Stranu kurdských pracujících, Lidové obranné jednotky a FETO. V nynějších podmínkách v NATO sotva přistoupí na změnu obecného pravidla, že všechna rozhodnutí se přijímají jen jednohlasně. Tento referát byl však připraven jako nástroj nátlaku, aby podobnými prohlášeními vyvolal u Turecka strach a znepokojení a donutil ho k ústupkům v určitých pro něho citlivých otázkách“.

Podle Dosterova názoru si vyžaduje zvláštní pozornost část referátu věnovaná situaci ve východním Středomoří. Uvádí se mj., že „Washington může navázat efektivnější součinnost s rostoucím počtem zemí znepokojených novou zahraniční politikou Turecka“.

Podle názoru odborníka se ocitlo Turecko ve východním Středomoří o samotě: „V regionu se zformovala dost rozsáhlá protiturecká fronta složená ze zemí, které mají dobré vztahy s USA a podnikají společné akce proti Turecku. Posílení americké přítomnosti ve východním Středomoří, stále aktivnější zasahování USA do problémů tohoto regionu, prohlášení Washingtonu, že hodlá poskytovat těmto zemím ještě větší podporu – to všechno je zaměřeno na zesílení tlaku na Turecko, aby šlo využít jeho izolované pozice v regionu a donutit ho k ústupkům ve východním Středomoří,“ řekl Doster.

Referát obsahuje rovněž doporučení pro Bidenovu administrativu, že „výměnou za odmítnutí Tureckem systémů PVO S-400 mu může být nabídnuto zrušení sankcí v rámci CAATSA“.

„Považuji za správné rozhodnutí nákup systému PVO S-400 Tureckem. Turecko se ho nesmí vzdát. Donutí-li americké hrozby a vydírání Ankaru k ústupkům, zasadí to těžkou ránu její důstojnosti, pověsti a spolehlivosti. Turecko se nemá obávat sankcí CAATSA, a nesmí přistoupit na žádné ústupky v otázce S-400,“ řekl v závěru Doster.