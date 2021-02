Kdy skončí pandemie? Bill Gates zná odpověď

Bill Gates se podílel na globální kampani, která byla zaměřena na boj s nemocí. Jeho charitativní nadace věnovala 1,8 miliardy dolarů na výzkum nemoci SARS-CoV-2, vývoj a distribuci vakcín po celém světě.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se nemocí nakazilo 110,7 milionů lidí po celém světě a zemřelo 2,4 milionu z nich. Ve svém projevu Gates vyzval společnost, aby investovala do vytvoření závodů na výrobu vakcín proti koronaviru. To by podle něj mohlo pandemii zastavit.

Podle filantropa by investice v objemu několika miliard dolarů umožnila zdravotníkům pracovat na vývoji univerzálních vakcín proti koronaviru a chřipce, léků, které by bránily přenosu nemoci a také na diagnostice, která by mohla být dostupná 20 procentům obyvatelstva planety týdně, a to vše při zachování poměrně nízkých nákladů.

„Můžeme stavět závody na výrobu mRNA vakcín, které budou mít obrovské kapacity po celém světě, po skončení pandemie pak tyto závody můžou být využity na výrobu standardních vakcín,“ uvedl Gates. „Když máme k dispozici 3000 předních odborníků, můžou pracovat na spalničkách a malárii, a poté se přepnout na pandemii,“ dodal.

Jeho poznámka navazuje na dřívější prohlášení, ve kterém filantrop zdůraznil nezbytnost vytvoření globální organizace, která by operativně reagovala na potenciální ohniska infekčních nemocí, a zastavila jejich šíření ještě v zárodku.

Gates se během svého vystoupení na konferenci dotkl také tématu nerovnoměrné distribuce vakcín proti koronaviru. Přizval mezinárodní společenství, aby věnovalo pozornost zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám lidí z rozvojových zemí.

Učinil tak tři dny poté, co generální tajemník OSN António Guterres oznámil, že na 10 zemí připadlo 75 procent dávek vakcíny proti koronaviru, zatímco 130 států neaplikovalo ani jednu dávku vakcíny.

Bill Gates se již dříve nechal slyšet, že když budou vakcíny zabírat, vyspělé země by se mohly vrátit k normálnímu životu koncem roku 2021. Co se týče otázky konce pandemie v celém světě, Gates míní, že by k tomu mohlo dojít v roce 2022.