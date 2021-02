První orbitální komplex na světě. Proč byla potopena vesmírná stanice Mir?

20. února uplynulo 35 let od zahájení výstavby prvního orbitálního komplexu na oběžné dráze ve světě (vesmírné stanice z několika modulů) s názvem Mir. V tento den v roce 1986 byl vynesen na oběžnou dráhu základní blok a celkem bylo ve složení stanice sedm modulů. Orbitální komplex přijal 104 kosmonautů z 12 zemí. Fungoval na oběžné dráze 4594 dnů a uletěl za tu dobu přes 3,6 miliardy kilometrů, což je více, než vzdálenost od Země k Uranu. 23. března roku 2001 byla stanice stažena z oběžné dráhy a potopena v Tichém oceánu.

„Kdyby se dnes tato situace opakovala, a kdybych měl stejnou pravomoc a odpovědnost, jako v oné době, udělal bych to samé a podle stejné procedury, jak jsem to udělal tehdy,“ řekl Koptěv o rozhodnutí potopit stanici Mir.

„Rozhodnutí bylo přijato na základě toho, že na stanici začaly velmi vážné poruchy, ztráceli jsme spojení a řízení, na stanici došlo k požáru. Byla řada selhání zásadně důležitých systémů, které jsme nemohli nahradit. Ocitli jsme se v situaci, kdy bychom mohli ztratit nejen stanici, ale i lidi, kteří se na ní nacházeli,“ řekl Jurij Koptěv.

Podle jeho slov prověrky ukázaly, že další provoz stanice bude nebezpečný.

Saljut 7

V případě pokračování v provozu orbitálního komplexu Mir by se mohla opakovat situace s nekontrolovatelným pádem stanice Saljut 7, podotkl Koptěv. Odborník připomenul, že po „oživení“ stanice Saljut 7, kdy s ní bylo přerušeno spojení a byla na ni poslána záchranná výprava, bylo přijato rozhodnutí komplex konzervovat a zvýšit jeho oběžnou dráhu, aby bylo zabráněno sestoupení do atmosféry. Byly na to spotřebovány poslední zásoby paliva. Avšak kvůli velké sluneční aktivitě se hustota horních vrstev atmosféry zvýšila, stanice se začala zpomalovat, a pak začalo její nekontrolovatelné klesání.

„A když prakticky sestoupila z oběžné dráhy, nemohli jsme už udělat nic, protože nebyly žádné zásoby energie. Jen v poslední chvíli jsme trochu zakormidlovali slunečními bateriemi, aby se vyhnula nebezpečným místům, a spadla v Andách. Chvála Bohu, nikoho tam nezabila,“ řekl Koptěv.

Jak podotkl, při přijímání rozhodnutí o stanici Mir byla vyloučena varianta nekontrolovatelného pádu objektu mnohem většího, než Saljut 7.

ISS místo Miru

Několik let před stáhnutím Miru z oběžné dráhy začalo Rusko spolu se zahraničními partnery stavět Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), prostředky na provoz dvou velkých vesmírných objektů ale země neměla. Právě s nedostatkem prostředků byl v té době spojen malý podíl země na projektu ISS.

„Původně jsme byli s Američany srovnatelní v počtu sekcí, v objemu hermetických zón, v energetice, kterou jsme mohli mít na této stanici (ISS), v počtu pracovních míst. Museli jsme náš podíl zmenšit, protože jsme na to neměli prostředky,“ řekl Koptěv.

Podle jeho slov kvůli nedostatku prostředků muselo Rusko svého času přistoupit na projekt Mir-Shuttle, aby dostávalo od USA finance pro stanici Mir. Prostředky stačily na výrobu dvou posledních modulů stanice.

„Táhnout dva programy (Mir a ISS) a vědět, že ten první může každou chvíli rupnout – to by bylo prostě šílenství,“ řekl Koptěv.

Připomenul, že otázka stanice Mir byla nastolena ve Státní dumě, před kanceláří Rosaviakosmosu se pořádaly mítinky a vedení kosmické agentury porovnávali v tisku s táliby, kteří krátce předtím vyhodili do povětří v Afghánistánu sochy Buddhy. To všechno označil Koptěv za populistické přístupy.

Oznámil rovněž, že když svou činnost definitivně ukončí, napíše možná knihu o tom, jak se přijímalo rozhodnutí o stáhnutí vesmírné stanice Mir z oběžné dráhy. „Napíši, jak to ve skutečnosti bylo,“ řekl.

Podle jeho slov má k dispozici všechny nezbytné historické dokumenty.