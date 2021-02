Princ William je zarmoucen a šokován chováním svého bratra Harryho ke královně

Tato zpráva se objevila dva dny poté, co Buckinghamský palác oznámil, že se vévoda a vévodkyně ze Sussexu nevrátí jako pracující členové královské rodiny. Jde tedy o krok, který ukončí domluvené přechodné období poté, co manželský pár promluvil o svém odchodu z královské rodiny.

Princ William je „opravdu zarmoucen a skutečně šokován“ chováním svého bratra ve vztahu ke královně, uvedl deník The Times s odvoláním na zdroje z okolí prince. Jak uvádí deník, vévoda z Cambridge byl ohromen reakcí prince Harryho a Meghan Markleové ve vztahu ke královně, které považuje za urážející a neuctivé.

„Neprojevuj neúctu ke své babičce, Harry,“ řekl jeden ze zdrojů deníku. „Neodpovídáš královně, to se prostě nedělá,“ řekl další.

The Times uvádí, že konflikt mezi princem Williamem a princem Harrym by se mohl stát nejvážnějším konfliktem v královské rodině od doby, kdy v roce 1936 na královský trůn usedl George VI. místo Edwarda VIII., který se vzdal trůnu poté, co byl zavržen za své přání vzít si za manželku rozvedenou Američanku Wallis Simpsonovou.

Královský pomocník deníku řekl, že nehledě na konflikt, princi Williamu chybí jeho bratr.

„Jakmile projde hněv kvůli tomu, co se stalo, zůstane jenom prázdné místo po jeho bratrovi. Dělili všechno na dva – kancelář, nadaci, společná setkání během většiny dnů – a většinou jim bylo po celou dobu veselo. Bude ho postrádat celý život,“ řekl pomocník.

Megxit a odpověď prince Harryho a Meghan Markleové královně

8. ledna 2020 oznámili vévoda a vévodkyně ze Sussexu o svém rozhodnutí vzdát se svých vyšších královských rolí v královské rodině kvůli finanční nezávislosti. Pár ve svém prohlášení uvedl, že chce harmonizovat svůj čas strávený ve Spojeném království a Americe, přičemž zdůraznili, že budou i nadále ctít své povinnosti vůči královně a britskému Společenství.

Toto rozhodnutí šokovalo Británii a údajně vyvolalo neshody v rodině, jelikož podle zpráv manželský pár o svém rozhodnutí informoval Její Veličenstvo a další členy královské rodiny jen krátce před jeho oznámením veřejnosti. Jiné zdroje uváděly, že se rodina o novince dozvěděla z médií. Odpůrci tohoto rozhodnutí tvrdili, že šlo o nápad Meghan Markleové, a proto byl krok označen jako Megxit.

Vévodové ze Sussexu a vyšší členové královské rodiny se dohodli na přechodném období, které mělo být vyhodnoceno loni na jaře, kvůli pandemii koronaviru však bylo odloženo. Dříve, na začátku tohoto měsíce, britská média informovala o tom, že princ Harry si chce zachovat své čestné vojenské tituly a také záštitu, kterou on i Meghan Markleová vykonávali. Vévoda ze Sussexu se tohoto tématu měl dotknout při setkání s královnou během letošního léta.

Britská monarchie však udělala první krok – před dvěma dny Buckinghamský palác oznámil, že manželé se nevrátí jako pracující členové královské rodiny. Tento krok zbavuje Harryho čestných vojenských titulů a královských patronátů.

Královští experti ve svých komentářích uvádí, že palác se domnívá, že pro vévodu a vévodkyni ze Sussexu bude složité zodpovídat za své patronáty během svého pobytu ve Spojených státech.

Několik minut po oznámení Buckinghamského paláce, pár odpověděl prostřednictvím mluvčího.

Královská autorka Penny Junorová popsala reakci vévodů jako „dva prsty na instituci – muže a ženy, kteří ji řídí“.

Nehledě na konflikt, zdroje blízké královské rodině a také Harrymu a Maghan Markleové tvrdí, že obě strany si přejí vrátit život do normálních kolejí.

„Obě strany vidí, že existuje rozdíl mezi osobními vztahy v rámci rodiny, a profesionálním vztahem v rodinném byznysu,“ uvedl zdroj blízký vévodům ze Sussexu.