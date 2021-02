USA začaly vyřazovat strategické bombardéry B-1B

Američané vyřadili první ze 17 strategických bombardérů B-1B Lancer, které budou letos uzemněny. Spojené státy se hodlají tohoto typu letadel zcela zbavit do roku 2036.

Slavný B-1B je jedním ze tří strategických bombardérů ve službách amerického letectva. A zatímco toto letadlo je novější než B-52 Stratofortress, Američané mluví častěji o jeho vyřazení z provozu.

Podle webu Military.com byl již první z plánovaných vyřazených B-1B Lancer poslán „do důchodu“. Je to jen první krok amerického letectva, které se v nadcházejících měsících zbaví 17 bombardérů. Flotila letadel B-1B se tak brzy sníží na 45 jednotek.

„Dlouho pracujeme na vyřazení starých bombardérů z provozu, abychom udělali místo pro B-21 Raider,“ řekl generál Tim Ray z Air Force Global Strike Command. Připomeňme, že v roce 2003 americké letectvo odepsalo 33 letounů B-1B. Po modernizaci však zůstal důležitým bezpečnostním prvkem Spojených států.

Důvodem, proč se USA začaly znovu zbavovat B-1B, je cena za služby. Stojí také za zmínku, že stroj byl dříve kritizován za relativně nízkou bojovou připravenost v porovnání s jinými letadly amerického letectva. Podle plánů se Američané chtějí B-1B v roce 2036 zcela zbavit.Je pozoruhodné, že B-1B byl vytvořen jako náhrada za bombardér B-52, který provedl svůj první let v roce 1952. Jak bylo uvedeno výše, Stratofortress má všechny šance přežít nástupce a zůstat ve službě až do poloviny století. Kromě toho může B-52 sloužit déle než Northrop B-2 Spirit, jehož vyřazení z provozu je také pravidelně hlášeno médii.

Hlavním strategickým bombardérem amerického letectva budoucnosti by měl být B-21 Raider, který v dlouhodobém horizontu nahradí všechna „strategická letadla“ ve službách amerického letectva.

Podle posledních údajů by měl nový letoun uskutečnit první let nejdříve v roce 2022. Stroj bude podzvukový, vyrobený na aerodynamickém schématu samokřídla a navenek bude vypadat jako Spirit. Hlavním rozdílem oproti jeho předchůdci je nižší cena. Přitom by nové letadlo mohlo nést méně bomb a raket než B-2.