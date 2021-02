USA pohrozily Rusku „nejen sankcemi“

Sullivan uvedl, že rozvědka nyní zjišťuje rozsah škody a identifikuje ty, kteří se na útocích podíleli. Podle Sullivana bude příprava odvetných opatření trvat týdny.

„Odpověď bude zahrnovat soubor nástrojů – viditelných i neviditelných. Nebudou to jen sankce,“ varoval.

Kyberútoky v USA

Kromě toho Sullivan poznamenal, že reakce na takové incidenty vyžaduje „komplexní soubor nástrojů“. Dodal, že americká administrativa na tom již pracuje.

V prosinci vyšlo najevo, že skupina hackerů dokázala získat přístup k řadě amerických vládních zařízení přes programové zabezpečení společnosti SolarWinds. Mezi zasaženými mělo být ministerstvo obrany, financí, vnitřní bezpečnosti a obchodu, a také ministerstvo zahraničí. Kromě toho mohlo být zasaženo ministerstvo energetiky a národní řízení jaderné bezpečnosti USA.

Řada médií z útoků obvinila ruské hackery. Podle slov amerického ministra zahraničí Mika Pompea je „dostatečně jasně“ možné říci, že Rusko se účastnilo tohoto hackerského útoku.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov zdůraznil, že Rusko se ničeho podobného neúčastní a připomněl, že Moskva opakovaně navrhovala, aby byl obnoven dialog o kybernetické bezpečnosti. Obratem jí ale přišlo „kategorické odmítnutí“.

Tehdejší americký prezident Donald Trump o kybernetickém útoku prohlásil, že nehledě na tvrzení některých médií, kybernetický útok na státní úřady USA mohla provést Čína, a ne Rusko. Podle jeho slov je velikost kybernetického útoku „v prolhaných médiích“ velmi zveličena.

Minulý týden zveřejnila Agentura pro zabezpečení kybernetické a infrastrukturní bezpečnosti společné prohlášení FBI a řady dalších amerických struktur, podle kterého stojí za kybernetickým útokem zřejmě Rusko. Jak uvedli ve Washingtonu, cílem útoku bylo získat informace.

Podle agentury Reuters by mohly být poté, co Joe Biden nastoupil do funkce amerického prezidenta, uvaleny na Rusko sankce, a to právě kvůli kyberútokům, které jsou připisovány Moskvě.