Vědci pojmenovali nejnebezpečnější způsoby konzumace kávy

Portál Eat This Not That analyzoval řadu různých studií týkajících se kávy a jmenoval nejnebezpečnější způsoby její konzumaci.

Káva z jednorázového šálku

Vběhnu do kavárny, abych si vzal nápoj, a půjdu dál – to je způsob, jakým konzumují kávu spousta lidí. Vědci to však nedoporučují. Použití horkých nápojů z papírových kelímků s podšívkou obsahující plastovou fólii může způsobit výskyt nebezpečných mikroplastových částic v těle. „Tyto chemikálie mohou být spojeny s řadou zdravotních problémů, včetně reprodukčních poruch a obezity, stejně jako s problémy, jako je zakrnělost u dětí," uvedli odborníci z americké spotřebitelské společnosti.

Nefiltrovaná káva

French press je jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak si kávu udělat sami. Odborníci ze Švédské univerzity v Göteborgu se domnívají, že z dlouhodobého hlediska může taková metoda poškodit tělo. Podle jejich údajů obsahuje nefiltrovaná káva látky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Vědci dospěli k závěru, že použití filtru odstraňuje nebezpečné prvky a snižuje pravděpodobnost infarktu a předčasné smrti.

Ranní káva

Zdá se, že ráno je nejlepší čas na kávu. Odborníci ale doporučují nejprve se nasnídat před zahájením pití nápoje. Britští vědci tvrdí, že kofein před snídaní může negativně ovlivnit hladinu cukru v krvi a zvýšit riziko srdečních onemocnění a cukrovky v budoucnu.

Sladká káva se smetanou

Odborníci na zdraví varují, že nadměrná konzumace sladké kávy se smetanou nebo mlékem může ovlivnit objem pasu. Odborníci na výživu nedoporučují tuto kombinaci zneužívat. „Časem mohou tyto kalorie vést k přibývání na váze," připomněla nutriční specialistka Kelly McGrainová.