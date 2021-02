Přečtěte si seznam těch nejlepších potravin, které jsou bohaté na vitamin D

Jak uvádí web Eat This, Not That, vitamin D posiluje kosti, ale výzkum ukazuje, to není všechno. Podle webu totiž vitamin D také:

- bojuje s nachlazením posílením imunitního systému

- zmírňuje zánět

- může zmírnit příznaky deprese

- snižuje riziko některých nádorových onemocnění

- může odvrátit erektilní dysfunkci

Potraviny s nejvyšším podílem vitaminu D

V této souvislosti jsme našli nejlepší potraviny bohaté na vitamin D a seřadili je podle účinnosti. Až příště navštívíte supermarket, nezapomeňte si tak přidat do košíku několik z těchto zdravých potravin.

Bílé houby vystavené ultrafialovému světlu

Obsah vitaminu D (na 1 šálek): 25,2 mcg/1 000 MJ (126 % denního příjmu)

Když jsou houby vystaveny slunečnímu záření nebo UV lampě (ultrafialové světlo), mohou generovat vysokou hladinu vitaminu D2, vychází ze studie publikované v časopise Nutrients. Ve skutečnosti tato metoda vede k tomu, že houby mají hladinu vitaminu D vyšší než většina potravin obsahujících vitamin D.

Vařený losos nerka

Obsah vitaminu D (na 85 gramů filetu): 14,2 mcg/570 MJ (71% denního příjmu)

Na vrcholu našeho seznamu je losos nerka. Pouze jedna porce totiž poskytuje více vitaminu D, než je doporučený denní příjem. Bonusem budiž to, že tato ryba překypuje omega-3 mastnými kyselinami.

Filet z lososa obecného

Obsah vitaminu D (na 85 gramů filetu lososa obecného): 11,1 mcg/447 MJ (56 % denního příjmu)

Pokud dáváte přednost máslové struktuře lososa obecného, pak máte štěstí. Losos chovaný pro hospodářské účely také obsahuje vysoké hladiny vitaminu D: více než polovinu doporučeného denního příjmu.

Snídaňové cereálie s vitaminem D

Obsah vitaminu D (na 1 porci): 2 mcg/80 MJ (10 % denního příjmu)

Některé obiloviny mají v každé porci 10 procent denního doporučeného příjmu vitaminu D. Zkombinujte to se 3/4 šálku odstředěného mléka a budete mít 20 procent denního příjmu.

Konzervovaný bílý tuňák ve vodě

Obsah vitaminu D (na porci): 1,7 mcg/68 MJ (9 % denního příjmu)

Pohodlný způsob, jak se dostat k vitaminu D, je obstarat si konzervu tuňáka. Vyberte si však tuňáka bílého, abyste ze salátu s tuňákem získali trochu více vitaminu D.

Vejce

Obsah vitaminu D (v 1 velkém vejci): 1,2 mcg/50 MJ (6 % denního příjmu)

Žloutek celého vejce vám sice může do talířku přidat nějaké kalorie, ale také obsahuje řadu prospěšných živin, včetně vitaminu D. Ve skutečnosti vám dá omeleta se třemi vejci téměř 20 procent denního příjmu. Doporučujeme přidat do směsi také zeleninu.

Konzervované sardinky v oleji

Obsah vitaminu D (na 2 sardinky): 1,2 mcg/46 MJ (6 % denního příjmu)

Sardinky jsou perfektní svačinou pro posílení zdraví kostí. Nejen, že jsou bohaté na vápník, ale také obsahují vitamin D, který pomůže vašemu tělu absorbovat vápník.

Vařené houby šiitake

Obsah vitaminu D (na jeden šálek): 1 mcg/41 MJ (5 % denního příjmu)

Pokud se nemůžete dostat k houbám vylepšeným UV zářením, můžete se vždy rozhodnout pro houby šiitake. Jsou vynikajícím doplňkem v omeletě, také si je můžete dát jako smažené hranolky nebo do salátu.