V královské rodině sílí obavy o zdraví prince Philipa. Již byl oznámen postup v případě jeho smrti

Princ Philip, vévoda z Edinburghu, je již sedmý den hospitalizován v nemocnici v Londýně. Co přesně se událo, se nespecifikuje, ale zdravotní stav prince zjevně znepokojuje členy královské rodiny. Podle novinářů měl princ Charles po návštěvě svého křehkého otce „slzy v očích“. Pokud dojde k nejhoršímu, palác již má plán, jak bude postupovat.

Manžel britské královny Alžběty II., 99letý princ Philip, byl hospitalizován poté, co se necítil dobře. Hospitalizace však byla podle prohlášení Buckinghamského paláce preventivní opatření, které doporučil ošetřující lékař poté, co se vévodovi udělalo zle.

Jeho syn, princ Charles, ho navštívil včera v Nemocnici krále Edwarda VII. v Londýně, kde údajně strávil se svým otcem 30 minut. To, v jaké náladě se princ z Walesu po návštěvě ocitl, vyvolalo znepokojení královských komentátorů.

„Princ vešel do nemocnice docela skromně, což bylo pro všechny pozitivní znamení. Ale poněkud znepokojivější bylo, když princ Charles opustil nemocnici. Vypadal, jako by měl slzy v očích, opravdu. Zdálo se, jako by se v něm něco změnilo, když uviděl svého otce. O tom, že se stalo něco špatného, jsme ale zatím naštěstí nic neslyšeli. Takže žádná zpráva je svým způsobem dobrá zpráva,“ řekla královská životopiskyně Angela Levin.

Pokud by ale došlo k tomu nejhoršímu a vévoda z Edinburghu opravdu zemřel, bude se podle informací Buckinghamského paláce postupovat podle předem sestaveného plánu.

Zpráva tak nejprve bude předána zpravodajské agentuře Press Association a veřejnoprávní mediální společnosti BBC. Pokud k úmrtí dojde přes noc, bude to oznámeno v 8 hodin ráno následujícího dne, jinak k němu dojde brzy poté, co vévoda zemře.

Vévoda je podle BBC zařazen do „kategorie 1“, což je seznam, který poukazuje na to, nakolik je důležitá smrt zemřelého člena královské rodiny. Do této kategorie také patří samotná královna, princ Charles a princem William.

Pokud Philip zemře, musí čtenáři novin spolu s televizními moderátory nosit černý oděv na znak úcty.

Komerční rozhlasové stanice budou muset v případě smrti člena královské rodiny z „kategorie 1“ vyloučit z programu zábavné pořady a přejít na pochmurné vysílání.

Jakmile se potvrdí, že Philip zemřel, země okamžitě vstoupí do období národního smutku , které bude trvat až do jeho pohřbu. Během tohoto období budou spuštěny vlajky na polovičním stožáru, s výjimkou vlajky Royal Standard, která vlaje nad Buckinghamským palácem. Všichni poslanci budou mít na sobě buď černé kravaty nebo černé pásky na levé paži.

Členové královské rodiny, královské domácnosti a zástupci královské rodiny budou také během tohoto období povinni nosit tmavé barvy a smuteční pásky.

Philip je údajně proti „povyku“ rozsáhlého pohřbu a dal by přednost soukromé službě v kapli sv. Jiří ve Windsoru ve stylu vojenského pohřbu.

Zdroje blízké vévodovi říkají, že se významně podílel na plánech svého pohřbu poté, co v posledních letech zažil několik zdravotních potíží.