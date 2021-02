V Kremlu promluvili o jednáních Putina a Lukašenka

„Společná investiční spolupráce je to, co neustále figuruje na pořadu dne. Proto je to nedílnou součástí i našeho Svazového státu a našeho celkového komplexu obchodních a ekonomických vztahů,“ řekl Peskov novinářům, když odpovídal na otázku, jestli se jednání obou prezidentů týkalo i prodeje běloruských aktiv ruským společnostem.

Peskov zároveň zdůraznil, že musí jít o ekonomickou efektivnost.

„Konkrétně samozřejmě nemůže jít o nějaké seznamy, protože vždy je to otázka ekonomické efektivnosti a výhodné ekonomické nabídky. Jako všude na světě,“ poznamenal mluvčí ruského prezidenta.

„Zvlášť mluvili o koordinaci úsilí ohledně bezpečnostních složek, včetně ministerstva obrany. Také docela brzy proběhnou konzultace mezi těmito ministerstvy, budou jednat ministři obrany,“ uvedl Peskov.

„Celkově byla tato schůzka velmi užitečná, velmi včasná, konstruktivní a otevřená… Ruský prezident pozitivně hodnotí výsledky uplynulé schůzky,“ uvedl Peskov novinářům.

Podle něj obě strany mluvily především „o rozšíření a zdokonalení spolupráce ekonomických úřadů“.

„Skutečně došlo k určitému pandemickému spádu, co se týče objemu obratu zboží i ekonomického plánu, proto nyní musíme vynakládat velmi energická úsilí, abychom tento spád kompenzovali a všechny hlavní ukazatele dostali na trajektorii růstu. Proto oba prezidenti mluvili právě o tom, že se ekonomické úřady musí aktivizovat a zvláštní pozornost je nutné obrátit na spolupráci v daňové oblasti,“ dodal Peskov.

Na závěr mluvčí ruského prezidenta uvedl, že právě s tímto cílem se v nejbližší době uskuteční konzultace daňových úřadů obou zemí.

Setkání v Soči

Putin se s Lukašenkem setkal v Soči. Setkání označil za „vzácné“ vzhledem k situaci s koronavirem, kdy většina schůzek státníků probíhá v režimu online. Ruský prezident pozval po jednání o vzájemné spolupráci mezi státy běloruského prezidenta na svah, kde se oba státníci společně se synem Lukašenka projeli na lyžích.

Předchozí setkání těchto prezidentů proběhlo v září roku 2020.