Jak již dříve uvedla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, společné cvičení Spojených států a Turecka, které se v únoru konalo v Černém moři poblíž ruského pobřeží, má protiruskou orientaci a ohrožuje mír a stabilitu.

„Turecko je dnes v obklíčení, je obklopeno nejen Západem, ale také arabskými zeměmi, které podnikají akce společně s ním. Avšak skutečnost, že Rusko a Írán jsou na východě, je pro odpůrce Turecka odstrašujícím faktorem. Kdyby jich nebylo, imperialistické síly, stejně jako během první světové války, by si už dávno rozdělily zemi na kousky,“ uvedl zdroj agentury.

Podle jeho slov je Rusko ve stejném postavení. „NATO každoročně zvyšuje tlak na Ruskou federaci prostřednictvím pobaltských zemí, Polska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Gruzie. USA otevřeně prohlašují, že budou tyto země využívat ještě intenzivněji. Turecko je nuceno hrát stejnou roli v Černém moři a je povzbuzováno, aby podniklo kroky proti Rusku,“ řekl Gürdeniz.

Vyjádřil politování nad tím, že stoupenci euroatlantické solidarity v Turecku „padají do této pasti“. „Turecko a Rusko dokázaly po více než sto let upevňovat spolupráci, udržovat rovnováhu a vzájemný respekt. V uplynulých desetiletích Turecko navzdory členství v NATO a podněcování ze strany Spojených států tuto linii následovalo dokonale. Proč by během takové geopolitické bouře mělo Turecko provádět společná cvičení s americkými loděmi v Černém moři a podporovat jejich strategické bombardéry - to nelze pochopit,“ dodal admirál ve výslužbě.

NI uvedl, jak se USA připravují ke konfrontaci s Ruskem v Evropě

The National Interest již dříve psal o přípravě Spojených států ke konfrontaci s Ruskem v Evropě.

Pentagon posílí „zadržování“ Moskvy ve východní Evropě prostřednictvím několika iniciativ. K nim patří provádění mnohonárodních vojenských cvičení, vyvíjení pozemních řízených střel dlouhého doletu a sledovacích zařízení ve strategicky důležitých oblastech.

Podle autora článku 25. útočná skupina amerických vzdušných sil nyní přesouvá těžiště operací ze Středního východu, kde bojovala v Afghánistánu a také proti zbytkům IS*. Nyní bude tato jednotka amerického vojenského letectva provádět operace v Evropě. Za tímto účelem bude do Rumunska a pobaltských států vyslán průzkumný a útočný letoun UAV MQ-9 Reaper. USA mají v provozu více než sto takových strojů.

Podle autora publikace se tento dron, který se dříve účastnil vojenských akcí proti teroristům, může stát cennou zbraní v rozsáhlé válce velmocí. K tomu přispívá jeho technická účinnost a přesnost, s níž Reaper sleduje a ničí nepřátelské cíle. Kromě toho americké letectvo neustále pracuje na zdokonalování těchto zbraní, aby bylo možné vypořádat se s vysoce technologickým nepřítelem. V tuto chvíli MQ-9 Reaper nemá stealth technologii, upřesnil autor.

Poznamenal, že vzhledem k rozlehlosti ruských hranic může mít přítomnost takového dronu podstatný význam.

„Je velmi pravděpodobné, že budou využívána monitorovací zařízení jak v severovýchodní Evropě, poblíž pobaltských států, tak v jižních oblastech východní Evropy, včetně Černého moře a takových zemí, jako je Rumunsko,“ uzavřel autor.