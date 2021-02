Princ William a Kate jsou zděšeni. Velký rozhovor Harryho a Meghan s Oprah bude odvysílán paralelně s projevem královny

Vévoda a vévodkyně z Cambridge jsou například „naprosto zděšeni“, že Sussexesové se rozhodli vyprávět svůj příběh v televizním rozhovoru.

„Pro Williama a Kate je to zcela nepřijatelné, zvláště kvůli těm obavám, které nyní panují v důsledku trvající hospitalizace prince Philipa v nemocnici. Jsou naprosto zděšení,“ řekl zdroj pro časopis Us Weekly.

Problém ale představuje také to, že se rozhovor Meghan a Harryho s Oprah plánuje odvysílat 7. března, což je přesně ten den, kdy i královna chystá přednést televizní projev k oslavě Dne Commonwealthu.

Podle zdroje z paláce „je Den Commonwealthu pro královnu neuvěřitelně důležitý, proto určitě nebude šťastná, pokud ho něco zastíní“. Podle toho se zdá, že se chystá opravdový královský boj o pozornost médií.

Královna v televizi promluví ke všem státům Commonwealthu, k ní se také přidají další vyšší královští členové, včetně prince Charlese, jeho choti Camilly z Cornwallu, prince Williama a vévodkyně Kate z Cambridge. Pro novináře tak zjevně nebude příliš snadné zorientovat v tak hojném počtu královských výpovědí, proto se očekává, že nějaká z naplánovaných událostí dostane vyšší mediální pokrytí.

Zatím se zdá, že zájem o rozhovor Meghan a Harryho s Oprah a o to, co pár může během toho odhalit, bude s největší pravděpodobností dominovat na sociálních médiích.

Speciální program s názvem Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special se zaměří především na vévodkyni ze Sussexu, která bude diskutovat o „všem od vstupu do královského života, manželství a mateřství, charitativní práci, a jak se vyrovnává se životem v prostředí silného veřejného tlaku“.

Princ Harry se poté připojí ke své manželce před kamerou a oba otevřeně promluví ohledně svého rozhodnutí přestěhovat se do USA po megxitu a jejich „nadějích a snech pro jejich rozšiřující se rodinu“, prohlásil mluvčí CBS.

Za zmínku stoji, že volba právě Oprahy Winfreyové jako moderátorky nevypadá náhodně vzhledem k jejich úzkému přátelství s Meghan Markleovou. Winfreyová byla přítomná na královské svatbě v Londýně v roce 2018 a nyní žije kousek od sídla páru v Montecito v Los Angeles.