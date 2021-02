Do Černého moře vpluly dvě lodě určené k hledání min – loď Tahoe španělského námořnictva a loď Europa řeckého námořnictva. Informovalo o tom Národní centrum řízení obrany Ruské federace. Co to znamená?

Dané centrum následně objasnilo, že síly Černomořského loďstva „začaly sledovat činnost minolovek“.

Jak na začátku února uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, Severoatlantická aliance posílila svou přítomnost v Černém moři v reakci na kroky Ruska „po nelegálním znovusjednocení Krymu“.

Připomeňme, že nedávno byly v daném akvatoriu zaznamenány tři americké válečné lodě, které prováděly cvičení s ukrajinským námořnictvem. Také americká šestá flotila informovala o společných manévrech s Tureckem, a to za účasti torpédoborce a dvou průzkumných letadel.

Zhodnocení reakce RF na cvičení USA v Černém moři

Následně však oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, žepoblíž ruských hranic ohrožují mír a stabilitu v regionu.

Nedávno jsme zveřejnili komentář na reakci Moskvy na americko-turecké vojenské cvičení v Černém moři. Cem Gürdeniz, turecký námořní admirál ve výslužbě, se nechal slyšet, že USA podněcují Turecko, aby podniklo kroky proti Ruské federaci, a logika tureckých úřadů, které jsou k tomu ochotny, je nepochopitelná.

Je dobré zmínit, že již dříve oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že společné cvičení Spojených států a Turecka, které se v únoru konalo v Černém moři poblíž ruského pobřeží, má protiruskou orientaci a ohrožuje mír a stabilitu.

„Turecko je dnes v obklíčení, je obklopeno nejen Západem, ale také arabskými zeměmi, které podnikají akce společně s ním. Avšak skutečnost, že Rusko a Írán jsou na východě, je pro odpůrce Turecka odstrašujícím faktorem. Kdyby jich nebylo, imperialistické síly, stejně jako během první světové války, by si už dávno rozdělily zemi na kousky,“ uvedl zdroj agentury.

Podle jeho slov je Rusko ve stejném postavení. „NATO každoročně zvyšuje tlak na Ruskou federaci prostřednictvím pobaltských zemí, Polska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Gruzie. USA otevřeně prohlašují, že budou tyto země využívat ještě intenzivněji. Turecko je nuceno hrát stejnou roli v Černém moři a je povzbuzováno, aby podniklo kroky proti Rusku,“ řekl Gürdeniz.

Vyjádřil politování nad tím, že stoupenci euroatlantické solidarity v Turecku „padají do této pasti“. „Turecko a Rusko dokázaly po více než sto let upevňovat spolupráci, udržovat rovnováhu a vzájemný respekt. V uplynulých desetiletích Turecko navzdory členství v NATO a podněcování ze strany Spojených států tuto linii následovalo dokonale. Proč by během takové geopolitické bouře mělo Turecko provádět společná cvičení s americkými loděmi v Černém moři a podporovat jejich strategické bombardéry - to nelze pochopit,“ dodal admirál ve výslužbě.