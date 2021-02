Tisková mluvčí Bílého domu nedokázala vyslovit název amerického ministerstva zdravotnictví. Video

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová na tiskové konferenci nedokázala vyslovit název Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA (Department of Health and Human Services). Video její odpovědi na dotaz novinářů koluje po internetu.

Psakiová odpovídala na dotaz novinářky a dvakrát se pokusila vyslovit slova Health and Human Services, což se jí však nepodařilo. Tisková mluvčí se omluvila a místo celého názvu použila zkratku ministerstva HHS.

Nová tisková mluvčí Bílého domu se již v době, kdy pracovala jako mluvčí pro Ministerstvo zahraničí USA, několikrát stala terčem kritiky a parodií. Mnohdy šlo o přeřeknutí a chyby, kterých se dopustila při projednávání otázek světové politiky.

Na pozici tiskové mluvčí Bílého domů se již několikrát „vyznamenala“ svými vyjádřeními. Například si spletla Vesmírné síly (Space Force) a prezidentský letoun (Air Force One). Později vyjmenovávala obvinění Moskvy, ale přiznala se, že „ztratila myšlenku“.

Přešlapy Psakiové

Šestá složka americké armády byla vytvořena v roce 2019 na příkaz bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentura, která se skládá z vojenského a civilního personálu, byla pověřena ochranou amerických aktiv ve vesmíru, jako jsou satelity používané pro komunikaci a sledování.

Zdá se, že Bidenova administrativa připustila, že neví nic o amerických vesmírných silách... ani o tom, jak s nimi komunikovat.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová vypadala poněkud zmateně, když se jí reportér z Bloombergu zeptal, zda má prezident Joe Biden v úmyslu ponechat tuto vojenskou složku nebo ne.

„Ráda si to ověřím s kontaktní osobou Vesmírných sil Spojených států amerických. Nejsem si jistá, kdo to je. Zjistím to a uvidíme, jestli o tom budeme mít nějaké informace,“ pronesla Psakiová.

Tisková tajemnice byla také obviněna z legrace z amerických vesmírných sil, když odpovídala na otázku týkající se této záležitosti.

„Páni. Space Force (Vesmírné síly; pozn. red.). To je moderní letadlo,“ prohlásila Psakiová, přičemž odkazovala na otázku, kterou dostala na konci ledna ohledně barvy letadla prezidenta Joea Bidena.

Podle časopisu Politico si mluvčí zřejmě spletla Space Force (americké vesmírné síly) s Air Force One, prezidentským letadlem.