Šéfka Evropské komise von der Leyenová zveřejnila podrobnosti o zavedení očkovacích pasů

„Stále existuje řada otevřených otázek. Jednou z nich je: k čemu budou tyto pasy sloužit. (…) O tom, jak lze takový očkovací pas potenciálně použít, by mělo být rozhodnuto na úrovni každé země, ale na úrovni EU se domnívám, že bychom je mohli použít k zajištění fungování jednotného trhu,“ uvedla.

Podle slov šéfky Evropské komise se koncem ledna členské státy EU s podporou Evropské komise dohodly na tom, který soubor údajů by měl být zahrnut do očkovacích pasu pro lékařské použití. Von der Leyenová tvrdí, že země musí implementovat dohody ve svých zdravotnických systémech a hraničních kontrolách. Evropská komise může podle vedoucího oddělení pomoci s koordinací a vývojem standardů pro dokumenty potvrzující očkování.

„Bude to trvat nějakou dobu, minimálně tři měsíce. (…) Členské země musí jednat rychle, pokud chceme získat taková osvědčení do léta,“ zdůraznila.

Očkovací pasy

Již dříve se lídři států EU ve společném prohlášení na závěr schůzky o koronaviru dohodli na zavedení elektronických očkovacích pasů. Potvrzení provedeného očkování bude podle německé kancléřky Angely Merkelové důvodem pro vstup do Evropské unie ze třetích zemí.

Kancléřka vysvětlila, že členské státy nejprve vypracují takové vakcinační pasy a Evropská komise je učiní kompatibilními, aby byla zajištěna možnost jejich použití ve všech zemích unie.

Urychlení očkování

Lídři evropských států a vlád navíc poznamenali, že se dohodli na urychlení schvalování a výroby vakcín. Zdůraznili také, že výrobní společnosti musí zaručit předvídatelnost výroby a dodávek.

Předsedkyně Evropské komise po jednání prohlásila, že jednání s firmami jsou na dobré cestě a že je pro sedmadvacítku unijních zemí reálné splnit Bruselem dříve stanovený cíl, tedy naočkovat do konce léta 70 procent dospělých obyvatel.

„Pokud se podíváte na čísla, jsme optimisté, co se týče naší kapacity dosáhnout tohoto cíle,“ řekla novinářům von der Leyenová.

Během videokonference prezentovala lídrům údaje, podle nichž unijní země do konce března dostanou okolo 100 milionů očkovacích dávek, ve druhém čtvrtletí by pak měl proud vakcín do EU výrazně zrychlit a do konce června by mohlo přibýt dalších téměř 500 milionů.

Kromě toho se evropští lídři vyslovili pro potřebu rozšířit příležitosti pro včasnou detekci a kontrolu nových mutací koronaviru.