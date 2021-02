Princ Harry v upřímném rozhovoru sliboval, že „nikdy neodejde“ z královské rodiny, ale musel opustit „toxické“ prostředí

Harry a James projížděli ulicemi Los Angeles dvoupatrovým turistickým autobusem a u čaje mluvili o mnoha osobních tématech. Vévoda řekl, jak roste jejich jednoletý syn Archie a uvedl první slovo, které řekl.

„Mému synovi je teď přes rok a půl a je prostě neklidný! Je to neuvěřitelná osobnost. Syn už skládá pár slov do věty a zpívá písně. Jeho první slovo bylo ‚krokodýl‘ – tři slabiky!“ pochlubil se Harry.

Když byl princ požádán o názor na seriálový hit Koruna (The Crown) na Netflixu, princ řekl: „Nepředstírají, že jsou zprávy. Je to fiktivní, ale je to volně založené na pravdě. Samozřejmě to není striktně přesné. Poskytne vám přibližnou představu o tom, co to je za životní styl, o tlaku, který staví povinnosti a služby nad rodinu a všechno ostatní, co z toho může vzejít.“

Harry také znovu komentoval své a Meghanino rozhodnutí vzdát se královských povinností.

„Nikdy jsme neodešli. Byl to spíš ústup, než odstoupení. Mnoho lidí vidělo, že žijeme ve velmi obtížných podmínkách. Všichni víme, jaký může být britský tisk, a ničilo mi to duševní zdraví… Pomyslel jsem si: ‚Je to toxické,‘ takže jsem udělal to, co by udělal každý manžel a otec,“ překvapil Harry svou otevřeností během povídání s populárním moderátorem.

Princ řekl svému příteli Cordenovi, že plánuje být i nadále stejným mužem, jakým byl, když vykonával královské funkce.

„Pokud jde o mě a moje rozhodnutí, nikdy neodejdu. Budu i nadále přispívat, protože můj veřejný život je veřejnou službou, takže ať jsem kdekoli na světě, bude to totéž,“ prohlásil.

Harry také upřesnil, že neustále udržuje kontakt s královnou Alžbětou II. a princem Philipem na Zoomu, který oba umějí používat. Vévoda pouze poznamenal, že místo toho, aby klikli na okno „ukončení hovoru“, jeho prarodiče obvykle jednoduše vypnou počítač.

Připomeňme, že 19. února princ Harry a Meghan Markleová oficiálně ztratili královská privilegia a tituly. Meghan Markleová a princ Harry složili své pravomoci před rokem, loni v únoru. Tehdy se dohodli s královnou Alžbětou II., že vyzkouší roční zkušební období. Babička prince Harryho byla ochotna je přijmout zpět, pokud uznají za vhodné. Manželé se však rozhodli jinak.

Na Valentýna pár oznámil, že čeká své druhé dítě, a o několik dní později vyšlo najevo, že Megan a Harry poskytnou exkluzivní rozhovor pro Oprahu Winfreyovou. Může však být nutné znovu sestříhat některé části nebo dokončit některé fragmenty. Podle anonymních zdrojů ve štábu vévoda a vévodkyně odpovídali na otázky jako vykonavatelé královských povinností (zejména jako patroni charitativních organizací).

„Zjevně to neočekávali a mluvili, jako by v tom pokračovali,“ dodal zasvěcený v rozhovoru pro The Mirror.