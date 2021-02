Rusko a Afghánistán vypracují plán dodávek vakcíny Sputnik V

„Ano, hovořili jsme o tom (během pátečního jednání - pozn. red.) a dohodli jsme se na vypracování příslušného plánu na úrovni ministerstev zdravotnictví Ruska a Afghánistánu,“ řekl ministr.

Podle jeho slov budou termíny dodání stanoveny příslušnými úřady obou zemí. „Již provádíme očkování indickou vakcínou (AstraZeneca vyráběnou v Indii - pozn. red.), proto musí prověřit, jak funguje, a pak (zástupci úřadů - pozn. red.) stanoví termíny možného dodání ruské vakcíny. Ruská strana potvrdila svou podporu a jsme jí za to vděční,“ zdůraznil Atmar.

Ještě předtím v pátek Atmar po setkání s Lavrovem uvedl, že Afghánistán a Rusko se dohodly, že budou usilovat o prevenci nebezpečí pandemie covidu-19 . Podle něj je Afghánistán vděčný ruské straně za připravenost prohlubovat vzájemné vztahy.

Velvyslanec Islámské republiky v Moskvě Said Tajeb Džavád v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti již dříve uvedl, že jedním z témat rozhovorů by mohla být dodávka ruské vakcíny Sputnik V do Afghánistánu. Zdůraznil, že Kábul doufá, že vyřeší otázku dodávky Sputniku V z Ruska co nejdříve. Zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro Afghánistán Zamir Kabulov v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti řekl, že afghánské společnosti jednají s ruskými partnery o podmínkách a objemech možných dodávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.

Ruská vakcína Sputnik V je v současné době jednou ze tří nejčastěji registrovaných vakcín proti koronaviru na světě. Sputnik V již byl registrován také v Rusku, Bělorusku, Argentině, Bolívii, Srbsku, Alžírsku, Palestině, Venezuele, Paraguayi, Turkmenistánu, Maďarsku, Spojených arabských emirátech, Íránu, Guinejské republice, Tunisku, Arménii, Mexiku, Nikaragui, Republice srbské (subjekt Bosny a Hercegoviny), v Libanonu, Myanmaru, Pákistánu, Mongolsku, Bahrajnu, Černé Hoře, Svatém Vincenci a Grenadinách, Kazachstánu, Uzbekistánu, Gabonu, San Marinu, Ghaně, Sýrii, Kyrgyzstánu, Guyaně, Egyptě a Hondurasu.