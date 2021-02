Biden přislíbil Saúdské Arábii „nová pravidla“ v politice

Americký prezident Joe Biden slíbil králi Saudské Arábie v pondělí „nové změny“ v saúdsko-americké politice. Uvedl to v rozhovoru pro Univision.

„Včera jsem mluvil s králem, ne s princem. Jasně jsem se vyjádřil, že pravidla se mění a my oznámíme výrazné změny dnes a v pondělí,“ řekl Biden v rozhovoru pro Univision. „Donutíme je nést odpovědnost za porušování lidských práv,“ dodal.

V pátek kancelář ředitele národní zpravodajské služby USA zveřejnila zprávu, ve které se uvádí, že saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán osobně schválil atentát na novináře Džamala Chášukdžího v roce 2018.

Rijád označil obvinění za „urážející a lživé,“ přičemž Ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie trvá na tom, že osoby odpovědné za vraždu novináře byly po vyšetřování odsouzeny, rodina novináře výhrady proti rozhodnutí soudu neměla.

Korunní princ obvinění popřel a dodal, že „nese veškerou odpovědnost“ za incident, nakolik k němu došlo „před jeho očima“.

Zákaz Chášukdží

Po zveřejnění zprávy americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce proti 76 občanům Saúdské Arábie.

Americké ministerstvo zavedlo nová vízová omezení vůči cizincům, kteří by mohli být zapojeni do omezování práv disidentů. Omezení se můžou dotknout také rodinných příslušníků těchto osob.

„Oznamuji ‚Zákaz Chášukdží‘, nová vízová omezení ... To umožňuje uvalit vízová omezení na osoby, které jednají jménem zahraničních vlád a účastní se závažných extrateritoriálních akcí proti disidentům, včetně potlačování, pronásledování, sledování, vyhrožování nebo působení škod novinářům, aktivistům nebo jiným osobám, které jsou na základě své práce považovány za disidenty,“ prohlásil Antony Blinken.

Biden se podle zpráv rozhodl nesankcionovat samotného prince. Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva Agnes Callamardová vyzvala Vládu USA nasměřovat sankce proti MBS na „osobní majetek, ale také na mezinárodní závazky“.

Blinken během svého prvního veřejného vystoupení po zveřejnění zprávy o vraždě Chášukdžího uvedl, že Washington nemá v úmyslu „poškodit“ vztahy se Saúdskou Arábií.

„Vztahy se Saúdskou Arábií jsou pro nás důležité. Máme výrazný a stálý zájem. Nadále chceme bránit království. Chceme si však být jisti tím…že tento vztah lépe odráží naše zájmy a hodnoty,“ uvedl Blinken.

Smrt Chášukdžího

V souvislosti se zprávou ohledně vraždy Chášukdžího Blinken také poznamenal, že americká vláda zvažuje omezení dodávek zbraní Saúdské Arábii na obranné účely a nepomáhat tak vojenské akci v sousedním Jemenu.

Chášukdží byl zabit v říjnu 2018 v Istanbulu na saúdskoarabském konzulátu. Saúdské úřady zpočátku popíraly jeho zmizení v diplomatickém úřadě, ale nějakou dobu po objevení obrazových a zvukových záznamů byly nuceny přiznat, že Chášukdží byl zabit „v důsledku hádky s konzulárními úředníky“. Turecká policie nedokázala nalézt jeho tělo.

Arabská média předložila verze, že příkaz k atentátu na Chášukdžího, který kritizoval kroky saúdské vlády, mohl být vydán uchazečem o trůn v království - korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Ministerstvo zahraničních věcí království však prohlásilo, že korunní princ nemá s tímto zločinem nic společného.

Loni v záři saúdský soud odsoudil 8 osob za vraždu Chášukdžího. Pět z nich dostalo trest ve výši 20 let ve vězení, jeden byl odsouzen na 10 let, další dva mají strávit za mřížemi sedm let. V prosinci 2019 soud odsoudil pět vládních úředníků k smrti a tři další k 24 letům vězení. Později děti Chášukdžího omilostnily pět osob odsouzených k smrti. Pětice se tak dostala na svobodu.