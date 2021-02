Čemu máme věnovat pozornost? Dietoložka uvedla to nejužitečnější a nejnebezpečnější ovoce

Nebezpečná je především fruktóza, kterou obsahují sladké plody. To je monosacharid, jehož nadměrná spotřeba vede ke zvýšení úrovně cholesterolu v krvi, tvorbě toxického viscerálního tuku a narušení látkové přeměny. Jedním z těžkých následků nadměrného požívání sladkého ovoce může být cukrovka, varovala lékařka.

„Musíme se vzdát především přezrálých a měkkých plodů: ty obsahují nejvíce fruktózy. Není důležité, jaké je to ovoce: když je plod příliš měkký a už nějakou dobu na místě ležel, nejedná se už o dobé ovoce,“ vysvětlila.

Podle slov lékařky máme dávat přednost tvrdým plodům, které obsahují málo šťávy.

Požívání pro nás nezvyklého exotického ovoce, dokonce i tvrdého, může vést k alergickým reakcím, pokračovala Mojsenková. Podle jejích slov „na poslední místo“ mezi ovocem, které si můžeme dovolit, je potřeba dát kiwi, ananasy, banány a mango.

Dietoložka nedoporučuje ani velkou spotřebu ovoce, které může vyvolat zesílenou fermentaci, například těch. Tyto vlastnosti mají podle jejích slov i mnohé bobule: hroznové víno, černý rybíz a zejména angrešt.

Lidé, kteří mají problémy s trávicím ústrojím, by se měli raději vůbec vzdát konzumace ovoce a bobulí. Měli by sníst týdně maximálně dvě jablka a jednu tvrdou hrušku. Místo černého rybízu by měli jíst raději červený, doporučuje lékařka. Menší množství datlí také nebude na škodu.

Za jedinou výjimku z těchto pravidel považuje Mojsenková citrón.

„Obsahuje šestisložkový systém vitaminu C, který má ve svém složení obrovské množství bioflavonoidů a pektiny. A tyto kyseliny jsou úžasné, zejména pro starší lidi a pro lidi s nízkým pH v žaludku,“ řekla dietoložka.

Citrón může napomáhat zvýšení pH v žaludku a opatrnost by měli projevit jenom ti, kdo mají již tak vysoký ukazatel pH.