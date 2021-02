Warner Bros chystá nový film o Supermanovi. Scénář připravuje Ta-Nehisi Coates

V článku se uvádí, že na filmu bude pracovat J. J. Abrams a jeho produkční společnost Bad Robot a Hannah Minghellová. Scénář k filmu připravuje Ta-Nehisi Coates.

V současné době není známo, kdo bude nový film o Supermanovi režírovat. Podle médií zatím není známo ani to, kdo ztvární Kal-Ela, známějšího jako Superman. Pravdou zůstává, že zdroje The Hollywood Reporter uvádí, že by se mohlo jednat o příběh o hrdinovi s tmavou pletí.

Coates v rozhovoru pro Shadow&Act vyjádřil své nadšení z práce nad scénářem k novému filmu.

„Stát se součástí DC Extended Universe společnosti Warner Bros, DC Films a Bad Robot je pro mě čest,“ prozradil Coates.

Těším se, až smysluplně přispěju k odkazu filmového hrdiny, největší ikony Ameriky,“ dodal.

J.J. Abrams se také pro média vyjádřil, že se těší na společnou spolupráci se spisovatelem.

„Existuje nový, silný a dojímavý příběh o Supermanovi, který teprve chceme vyprávět. Neumím vyjádřit naše nadšení ze spolupráce s brilantním panem Coatesem, který pomůže tento příběh přivést na velkou obrazovku, vděčíme za tuto možnost týmu Warner Bros,“ řekl J. J. Abrams pro Shadow&Act.

Naposledy jsme mohli na obrazovce Supermana vidět ve filmu Liga spravedlnosti z roku 2017. Supermana si v něm zahrál Henry Cavill.

Zmiňme, že Coates je uznávaným autorem mnoha bestsellerů, například Mezi světem a mnou (Between the World and Me), Krásný boj (Beautifull Struggle) a Byli jsme osm let u moci (We Were Eight Years in Power).

„Dílo Ta-Nehisi Coatese Mezi světem a mnou odkrylo obzory a změnilo způsob, jakým mnozí z nás vidí svět,“ řekl Toby Emmerich, šéf Warner Bros. „Jsme přesvědčeni, že jeho pohled na Supermana dá fanouškům novou a vzrušující vizi muže z oceli,“ dodal.

Nový film o Supermanovi není první zkušeností spisovatele se světem superhrdinů. Coates totiž napsal sérii knih komiksů Marvel pro Captain America a Black Panther.