Čínské lodě se přiblížily k Senkaku

Dvě čínské lodě byly zaregistrovány v přilehlém pásmu, části moře hraničící s výsostnými vodami v okolí ostrovů Senkaku (čínsky Diàoyúdǎo) na které si činí nárok Čína. Agentura zdůrazňuje, že v této oblasti byly čínské lodě zaregistrovány 16 dní za sebou.

Námořní bezpečnostní služba je vyzvala, aby nevstupovaly do výsostných vod.

Čínské lodě často vstupují z přilehlé zóny do japonských výsostných vod. Stalo se tak třeba před týdnem, když to učinily dvě ze čtyř lodí. Na palubě jedné z nich se nacházelo i dělo.

Čínské lodě minulý rok 333krát vpluly do přilehlé zóny, což bylo rekordní. Do japonských vod vpluly zase 24krát. Minulý rok byl rekordní také podle délky jejich pobytu ve výsostných vodách. V říjnu zůstaly v japonských vodách u Senkaku přes 57 hodin. Předcházející rekord je rovněž z loňského roku, k obdobnému incidentu došlo v červenci, když čínská plavidla strávila ve výsostných vodách 39 hodin.

Ostrovy Senkaku jsou předmětem územního sporu mezi Čínou a Japonskem. Japonsko tvrdí, že je vlastní od roku 1895, v Pekingu zase připomínají, že na japonských mapách z roku 1783 a 1785 jsou ostrovy vyznačeny jako čínské území. Po druhé světové válce kontrolovaly tyto ostrovy USA, byly předány Japonsku v roce 1972.

Na Tchaj-wanu a v kontinentální Číně mají za to, že Japonsko obsadilo tyto ostrovy protizákonně. Tokio ale tvrdí, že Čína a Tchaj-wan si činí nárok na tyto ostrovy od sedmdesátých let minulého století, když bylo zjištěno, že jejich vody jsou bohaté na užitkové nerosty. Ještě víc se územní spor vyhrotil poté, co japonská vláda odkoupila v roce 2012 od soukromého japonského majitele tři z pěti ostrovů ze souostroví Senkaku, čímž zdůraznila jejich státní status.