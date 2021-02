Německý diplomat uvedl tři podmínky dokončení Nord Streamu 2

Připomněl, že některé země EU a USA vyvíjejí vážný nátlak na Německo, aby zabránily realizaci projektu. Diplomat má nicméně za to, že zastavení výstavby je „velmi špatný nápad“, protože bude mít za následek bolestivou soudní při hrozící škodami pro Gazprom a nedokončený plynovod na dně Baltského moře v částce mnoha miliard.

„Ať se to někomu líbí či ne, ale Německo a další evropské země budou ještě dlouhá léta potřebovat ruský plyn,“ řekl Ischinger.

Podle jeho názoru existuje „méně atraktivní“ varianta, která předpokládá dostavbu Nord Streamu 2 za podmínky, že provoz plynovodu bude záviset na rozhodnutích EU a chování Ruska. Diplomat zdůraznil, že to vyžaduje tři kroky.

Za prvé má Německo spustit mechanismus mimořádného zastavení provozu plynovodu Nord Stream 2 s možností jeho použití EU.

Za druhé by mohl Berlín navrhnout Bruselu a Washingtonu Euroatlantickou energetickou dohodu, která by obsahovala co nejrychlejší přechod na obnovitelné zdroje energie, posílení celistvosti evropského plynového trhu, a posílení podpory Ukrajiny a jejího ekonomického rozvoje. Podle Ischingera by se k tomu mohla připojit také Moskva.

Za třetí může Německo navázat spuštění plynovodu na řadu politických podmínek, jako je ukrajinský problém a případ Alexeje Navalného.

Ischinger zdůraznil, že bez ohledu na zvolenou variantu, má Berlín koordinovat své aktivity s Eurokomisí, USA a partnery z východní Evropy, aby došlo k podpoře „nového transatlantického románu“ a změně „nepotřebné zátěže na krku Německa“ ve „strategický trumf.“

Nord Stream 2 je výstavba dvou větví plynovodu o celkové roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Větší část potrubí již byla položena, nedostavěno je přibližně 148 kilometrů z celkové délky 2 460 km, z toho 120 v dánských vodách a 28 v německých. Nyní je v plánu ukončit pokládku v dánských vodách do konce dubna. Moskva nejednou prohlásila, že Nord Stream 2 bude dostavěn nehledě na odpor zvenčí.

Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě vlastní zkapalněný zemní plyn, Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, a také Polsko, Litva a Lotyšsko.

Washington zařadil v prosinci 2019 sankce proti Nord Steamu 2 do obranného rozpočtu, kvůli čemuž byla výstavba na rok přerušena. Obnovena byla v prosinci 2020, když loď Fortuna položila 2,6 km potrubí v německých vodách. Avšak 1. ledna hlasoval americký Senát za obranný rozpočet na finanční rok 2021, ve kterém se mluví o rozšíření sankcí proti Nord Streamu 2. Sankce platí proti organizacím, které poskytly služby pro testování, inspekce nebo certifikaci. V důsledku toho prohlásila norská společnost DNV GL a dánská consultingová firma Rambøll, že opouští projekt. Restrikce Washingtonu zasáhly rovněž loď na pokládku potrubí Fortuna a jejího majitele, společnost KVT-Rus.