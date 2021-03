Zlaté glóby rozdány. Ceremoniál z velké části proběhl na dálku a v hledišti seděli zdravotníci a záchranáři

Režisérka Chloé Zhao se za 80letou historii udílení Zlatých glóbů stala teprve druhou ženou, která si ocenění odnesla. Film Země nomádů je adaptací stejnojmenné knihy Jessicy Bruderové, v hlavní roli je šedesátnice Fern, která při ekonomické krizi o všechno přijde a začne přežívat v pojízdném karavanu, zahrála si ji dvojnásobná držitelka Oscara Frances McDormandová. Toto drama již loni získalo Zlatého lva na festivalu v Benátkách, následně získalo i diváckou cenu na přehlídce v Torontu. Proti snímku Země nomádů stály film Mank režisére Davida Finchera, The Father od Floriana Zellera, Chicagský tribunál režiséra Aarona Sorkina a Nadějná mladá žena od Emeraldy Fennell.

Ocenění v nominaci nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama) získala Andra Dayová za snímek The United States vs. Billie Holiday. Nejlepší mužský výkon ve filmu (drama) In memoriam získal Chadwick Boseman, který hrál ve filmu Ma Rainey – matka blues.

V nominaci nejlepší komedie zabodoval film Borat Subsequent Moviefilm režiséra Jasona Wolinera, ve kterém hrál britský komik Sacha Baron Cohen. Porazil muzikál Hamilton od Thomase Kailiho, Palm Springs režiséra Maxe Barbakowa, The Prom od Ryana Murphyho a Music zpěvačky Sia.

Zlatý glóbus za nejlepší scénář získal Aaron Sorkin za Chicagský tribunál. Ocenění za nejlepší minisérii získal Dámský gambit Scotta Franka, nejlepším seriálem (drama) byla vyhlášena Koruna a nejlepším komediálním seriálem se stal Schitt´s Creek.

Za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli byl oceněn Daniel Kalluya za film Judas and the Black Messiah, v kategorii ženské vedlejší role vyhrála Jodie Fosterová za The Mauritanian.

V nominaci nejlepší cizojazyčný film zvítězil americký režisér korejského původu Lee Isaac Chung s filmem Minari, nejlepším animovaným filmem byly přiznány Duše režiséra Pete Doctera.

Slavnostní večer uváděly komičky Tina Feyová z New Yorku a Amy Poehlerová z Los Angeles z hotelu Beverly Hilton, kde se tradičně ceny udílejí. Během tříhodinové show se na podiu objevilo pouze několik předávajících, nominovaní na výsledky čekali u počítačů. V hledišti jako čestní hosté seděli zdravotníci a záchranáři.

Ceny Zlatý glóbus se poprvé udělovaly v roce 1944, rozhoduje o nich asi devadesát zahraničních novinářů působících v Hollywoodu.

Vítězové 78. ZLATÝCH GLÓBŮ (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

Země nomádů

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Borat Subsequent Moviefilm

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Andra Dayová (The United States vs. Billie Holiday)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Rosamund Pikeová (Jako v bavlnce)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Jodie Fosterová (The Mauritanian)

Nejlepší režisér

Chloé Zhao (Země nomádů)

Nejlepší scénář

Aaron Sorkin (Chicagský tribunál)

Nejlepší cizojazyčný film

Minari

Nejlepší animovaný film

Duše

Nejlepší hudba

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Duše)

Nejlepší originální píseň

Io Si (Seen) (Život před sebou)

Cena Cecila B. deMilla za celoživotní přínos v oblasti kinematografie

Jane Fonda

Vítězové 78. ZLATÝCH GLÓBŮ (TELEVIZE)

Nejlepší seriál (drama)

Koruna

Nejlepší seriál (komedie nebo muzikál)

Schitt’s Creek

Nejlepší minisérie nebo televizní film

Dámský gambit

Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (drama)

Josh O'Connor (Koruna)

Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (drama)

Emma Corrinová (Koruna)

Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Catherine O’Harová (Schitt’s Creek)

Nejlepší mužský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu

Mark Ruffalo (Bludné kruhy)

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli minisérie nebo televizního filmu

Anya Taylor-Joyová (Dámský gambit)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu, minisérie nebo televizního filmu

John Boyega (Sekerka)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu, minisérie nebo televizního filmu

Gillian Andersonová (Koruna)

Cena Carol Burnettové za přínos televizi

Norman Lear