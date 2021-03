Na Zemi začala magnetická bouře

Magnetická bouře byla podle všeho způsobená tím, že včera na Slunci došlo ke slabé erupci třídy C. A to nehledě na to, že podle předpovědi vědců byla pravděpodobnost vzniku magnetické bouře v pondělí pouze deset procent.

Magnetické bouře se dělí do pěti kategorií, a to od G1 do G5. Předpokládá se, že slabá magnetická bouře může vyvolat nepatrné narušení fungování energetických systémů a také ovlivnit migraci ptáků a zvířat. Silnější magnetické bouře způsobují narušení krátkovlnových komunikačních a navigačních systémů a také výpadky proudu v průmyslových sítích.

Vědci také poznamenávají, že na druhé straně může zvýšená sluneční aktivita rozšířit oblast pozorování polární záře.

Zmiňme, že dříve vědci zmíněné laboratoře avizovali vznik několika magnetických bouří, které by měly proběhnout v únoru a březnu.

Předpovídali, že zemská magnetosféra bude narušena 21., 22. února a 1. března. Kromě toho vědci očekávají další magnetickou bouři 6. března. Obě tyto bouře spadají do kategorie G1 - slabé bouře.

Je třeba poznamenat, že dopad magnetických bouří na lidské zdraví zůstává ve vědě diskutabilním problémem. Mnoho lidí může během bouří zaznamenat zhoršení zdraví, ale značný počet odborníků se domnívá, že by se to nemělo dávat nijak do souvislosti.

Magnetická bouře je narušení magnetického pole planety silným proudem nabitých částic unikajících vysokou rychlostí z hvězdy, v případě Země je to Slunce. Tento proud částic se uvolňuje při mohutných explozích žhavého plazmatu na povrchu Slunce při tzv. slunečních erupcích.

Během bouřky se silně naruší část zemské atmosféry (ionosféra), která je zodpovědná za odrazy rádiových elektromagnetických vln v pásmu krátkých vln. Během intenzivních bouřek může dojít až k úplnému znemožnění šíření a odrazů elektromagnetických vln od ionosféry, může narušit komunikaci se satelity na oběžné dráze Země, případně způsobit nepřesnou lokalizaci cílů globálního družicového polohového systému.