Zaměstnanci ukrajinského velvyslanectví v Polsku byli zadrženi při pokusu o pašování

„Včera byli dva zaměstnanci ukrajinského velvyslanectví v Polsku chyceni s horkým zbožím. Byli zadrženi na hranicích, když se pokoušeli ve služebním autě z Ukrajiny do Polska převést velké množství měny, zlata a pašovaných cigaret. Případ je pro ministerstvo zahraničí do očí bijící. Oba pracovníci byli okamžitě odvoláni ze zahraniční pracovní cesty. V příštích několika hodinách budou dokončeny všechny formality týkající se tohoto problému,“ napsal v pondělí Kuleba na Facebooku.

Dále uvedl, že vůči těmto zaměstnancům bude provedeno disciplinární vyšetřování, a ujistil se, že bude důkladné a rychlé.

„Na základě výsledků vyšetřování budu připraven učinit jakákoli rozhodnutí. Ministerstvo zahraničí bude plně komunikovat s bezpečnostními složkami, od nichž očekáváme rychlé a nestranné vyšetřování a zjištění všech okolností případu,“ napsal ministr.

Dodal také, že nikdy nebude krýt „darebáky“, kteří chtějí využít diplomatický status k tomu, aby nesloužili státu a lidem, ale k osobnímu nelegálnímu obohacování.

„Každý ze systémů diplomatických služeb, bez ohledu na tituly a funkce, který vrhá stín na ukrajinskou diplomacii, pocítí celou moji reakci,“ ujistil ministr zahraničí Ukrajiny.

Jiný případ, jiná reakce Kuleby

V lednu jsme psali o tom, jak Kuleba na Twitteru zareagoval na prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana, který v nedávném rozhovoru přirovnal útok na americký Kapitol k Majdanu na Ukrajině.

Český prezident Miloš Zeman 10. ledna poskytl rozhovor Blesku, ve kterém přišla otázka i na amerického prezidenta Donalda Trumpa a útok jeho stoupenců na Kapitol, ke kterému došlo 6. ledna.

Prezident Zeman ve své odpovědi přirovnal útok na Kapitol k ukrajinskému Majdanu, podle něj se to liší pouze tím, že nyní to Američané mají přímo doma.

„Já obecně nemám rád násilné revoluce, proto například nemám rád ani Majdan a něco podobného, což bylo, jak víte, v Kyjevě. A teď to Američané mají přímo doma. Co bych k tomu řekl. Je to velmi jednoduché. Schopnost člověka je dána mimo jiné tím, že dokáže uznat porážku. A dokonce se tou porážkou dokáže i poučit. Donald Trump neuznal porážku, nepoučil se, ale co je horší, vyštval do akce před Kapitol, a nakonec do Kapitolu tisíce lidí. Tím nepřímo způsobil i smrt těch asi pěti mrtvých, což většinou byli jeho stoupenci. Takže poškodil i vlastní lidi. Byla to prostě zbabělost odcházejícího politika,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Blesk.

Na Zemanova slova poté na Twitteru zareagoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který uvedl, že je to stejné, jako by někdo srovnával Zemana s prvním prezidentem ČR Václavem Havlem.

„Je to stejné, jako kdyby někdo porovnal Miloše Zemana s Václavem Havlem. Formálně jsou oba prezidenti České republiky, ale ve skutečnosti nemají nic společného,“ uvedl Kuleba na Twitteru.