Šéfkuchař objevil zcela nový způsob využití toustovače

Šéfkuchař míní, že objevil tajemství dokonalé přípravy steaku, i když jeho způsob je poněkud netradiční. Craig viděl video na internetu, na kterém připravovali steak v toustovači, neodolal, a rozhodl se tento neobyčejný způsob sám vyzkoušet.

Majitel hospody The George Pub and Grill ve Stockton-on-Tees v Durhamu koupil levný toustovač a hodil do něj několik kousků steaků, aby prověřil, co z toho bude. Steak okořenil, jak to obvykle dělá, a poté ho na několik minut vložil do toustovače, dokud nebyl středně propečený. Poté byl Craig opravdu překvapený – steak chutnal stejně dobře, jako kdyby ho smažil na pánvičce.

Výsledky svého experimentu sdílel na facebookové stránce své hospody. Zákazníci nevěřili svým očím. Kuchař je však varoval, aby to doma raději nezkoušeli.

„Viděl jsem to online a pomyslel jsem si, že není možné připravit steak v toustovači, proto jsem to musel vyzkoušet sám, protože já vím, jak připravit dobrý steak. Nejprve jsem vyzkoušel připravit rump steak, abych si to správně nastavil. Okořenil jsem ho jako obvykle. Když ho dobře ochutíte, výsledkem může být pořád dobrý steak. Pak jsem si pohrál s nastaveními na boku, výsledkem však byl příliš krvavý steak, druhý pokus byl zase příliš propečený. Byla to cesta pokus a omyl, ale na třetí pokus se povedl středně propečený steak růžový uprostřed, zvenku dobře propečený,“ vysvětlil podrobnosti svého experimentu šéfkuchař.

„Chutnal opravdu dobře a byl žhavý. Pokud někdo z vás neví, jak připravit dobrý steak, prostě ho hoďte do toustovače,“ dodal s humorem Craig.

„Nebudu ho nikomu servírovat, jde prostě o legraci!“

„Reakce na steak na internetu byla úžasná, máme na Facebooku hodně fanoušků, ale varoval jsem lidi, aby to doma nezkoušeli,“ pochlubil se šéfkuchař.

„Vůbec jsem nečekal, že by to mohlo fungovat. Pořád vidíte tato videa kolovat na internetu, ale byl jsem šokován, že výsledek byl kvalitní steak jako z restaurace,“ podotkl na závěr Craig.