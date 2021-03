V Itálii byl objeven „nigerijský“ kmen koronaviru

Podle slov odborníka je tento kmen typický mutacemi, proti nimž mohou být současné vakcíny neúčinné.

Caruso nesdělil žádné další podrobnosti o vlastnostech detekovaného kmenu koronaviru.

O výskytu nového kmene koronaviru v Nigérii byla sdělena informace koncem prosince. Podle údajů Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) byla při zkoumání vzorků od dvou pacientů v nigerijském státě Osun objevena nová varianta.

Vědci varují před nebezpečím nových kmenů koronaviru

V polovině února uveřejnili odborníci z amerického Národního institutu pro studium alergií a infekčních nemocí (NIAID) pod vedením hlavního specialisty na infekční choroby ve Spojených státech Anthonyho Fauciho v časopise JAMA (The Journal of the American Medical Association) článek, v němž popisují proces vzniku mutací SARS-CoV-2 a také vyjadřují obavy ohledně účinnosti již registrovaných vakcín proti novým kmenům koronaviru.

Během několika posledních měsíců se objevilo mnoho variant koronaviru SARS-CoV-2. Vznikly tak rychle, že Světové zdravotnické organizaci (WHO) se nepodařilo schválit příslušnou nomenklaturu nových kmenů. V literatuře se objevují názvy B.1.1.7 pro takzvanou „britskou“ variantu a B.1.351 pro kmen poprvé identifikovaný v Jižní Africe.

Objevující se údaje o těchto variantách svědčí o tom, že mají zvýšenou přenositelnost a virulenci, což znamená, že se šíří a přenášejí rychleji a snadněji. Podle autorů článku mohou nové kmeny nést několik různých mutací, z nichž nejnebezpečnější jsou změny v hrotovém proteinu viru, jehož pomocí vstupuje vir do buněk a infikuje je. Právě na tento protein se zaměřuje mnoho vakcín proti covidu-19 a jeho mutace mohou snižovat účinnost vakcín.

Vědci varují, že je před námi ještě dlouhý boj proti SARS-CoV-2, který bude ke svému vítězství vyžadovat dlouhodobé a pravidelné monitorování po celém světě a také úsilí o vyvinutí univerzální vakcíny proti covidu-19, která bude chránit před všemi nebo alespoň většinou variant koronaviru.

V mnoha zemích již existují programy na vývoj univerzálních vakcín proti jiným chorobám s měnícím se virovým profilem, jako je například chřipka. Je nutné přijmout podobné programy pro novou koronavirovou infekci, domnívají se autoři článku.