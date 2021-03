Jakým chybám se vyhnout a na co nezapomenout při přípravě řízků? Podívejte se na triky a tipy profesionálů

Při přípravě řízku můžeme rozlišit několik fází: výběr správného druhu masa, příprava masa, obalování a smažení. V rámci každé fáze existuje řada specifických postupů.

První etapa

Výběr toho nevhodnějšího druhu masa záleží především na výsledku, kterého chcete dosáhnout. Pokud máte chuť na šťavnaté řízky, nejlépe se bude hodit mírně prorostlá vepřová krkovička nebo jemně prorostlá kýta. Pokud ve výsledku chcete získat libovější variantu, zvolte kotletu.

Ale kdybyste chtěli připravit řízky z kuřecího masa, využívejte stehna pro větší šťavnatost. Téhož by se však dálo dosáhnout i s kuřecími prsy, jenže před obalením by je bylo třeba naložit na pár hodin do majonézy nebo jogurtu, aby nebyly tak suché.

Pokud chcete udělat pravý vídeňský řízek, ten se dělá pouze z telecího masa. Použijte přitom konkrétní část telecí kýty nazývaný ořech neboli vrchní šál.

Druhá etapa

Při přípravě masa je třeba dbát na to, aby plátky byly jen 10 až 12 milimetrů silné. Maso přitom krájejte vždy šikmo přes vlákno. Je důležité, aby řízky během smažení zůstávaly na jednom místě a nekroutily se, proto by bylo účelně několikrát lehce naříznout okraje plátků po obvodu.

Vepřové maso nebo telecí maso jemně naklepejte jen z jedné strany. Drůbeží maso přitom stačí naklepat jen hranou dlaně. Vždy během toho využívejte umělohmotné prkénko, neboť dřevěné vsakuje šťávu z masa.

Třetí etapa

Při obalování je třeba si pamatovat, že rozšlehaná vajíčka nelze ředit ani mlékem ani ničím jiným, protože trojobal se bude trhat a odpadávat kvůli nadbytku vlhkosti.

Čtvrtá etapa

Pokud jde o strouhanku, má být z tři dny starého pečiva. Můžete do ní přidat bylinky, pepř či parmezán. Ke smažení je třeba přistupovat hned po obalení a nenechávat řízky ležet, aby nezvlhly.

Šéfkuchaři obvykle radí smažit řízky na sádlu, másle nebo řepkovém oleji. Správná teplota při vkládaní řízků je, když do pánve hodíte trošku strouhanky a ta začne pěnit. Je také důležité, aby pánev nebyla přeplněna řízky, jinak zchladíte rozehřátý tuk a trojobal odpadne.

Řízky smažte pozvolna, na každou stranu by mělo stačit 3 až 5 minut. Během smažení by se řízky neměly vícekrát otáčet. Nepropichujte je vidličkou, aby z něj neunikala šťáva.