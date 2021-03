Historik: Vzpomínat Rusko je pro kariéru nebezpečné, ale jeho role v našem osvobození je ohromná

Část lidí podporuje názor, že národní svátek Bulharska – den osvobození od Osmanské říše – by měl být přenesen na jiný den, jelikož je spojen s Ruskem. Takový názor vyjádřil historik Bulharské akademie věd Voin Božinov.

Historik však uvádí, že oslava svátku by měla probíhat právě 3. března, protože jestli by v tento den v roce 1878 při Rusko-turecké válce nebyla země osvobozena, další památná data by v Bulharsku neexistovala. Nezávislosti, která byla vyhlášena v roce 1908, země dosáhla také díky ruské diplomacii.

„Problém s datem 3. března spočívá v tom, že je spojeno s Ruskem, což je zcela politicky nekorektní v době, kdy zmínka názvu Ruska není přijímána dobře, není to moc dobrá investice v kariérním smyslu,“ oznámil historik v přenosu Bulharského národního rozhlasu.

Božinov se domnívá, že takovým lidem je poskytován zdroj pro podobné vyjadřování, aby mohli změnit historickou skutečnost Bulharů a skutečně zfalšovat minulost země.

„Používají se různé způsoby a různé metody na zničení vzpomínek o obrovské roli Ruska v našem osvobození. Samozřejmě Ruská říše měla své politické zájmy, je to velmoc, která nemohla nechránit své zájmy v tak důležitém regionu, jako je Balkán. Ale spojení zájmů říše a zájmů bulharského národa vedlo k našemu osvobození. Je to historický fakt, kterým nelze pohrdat, je nutné ho neustále opakovat. Tato skutečnost nic neznehodnocuje, naopak ukazuje reálný historický obraz, který probíhal před 143 lety,“ uvedl Božinov.

Ruského cara Alexandra II., kterého v Bulharsku nazývají carem osvoboditelem, historik navrhuje kanonizovat.

„Ne jako ochránce pravoslavného bulharského národa, ale jako člověka, který dokázal dokončit zázrak v té politické situaci. Obnova Bulharského státu se skutečně rovnala zázraku, protože národ bez státu je odsouzen,“ oznámil.

Podle názoru experta v Bulharsku nyní chybí politická špička, která by dokázala říci ne převládající politické konjunktuře.

„Všimněte si, jak si v mezinárodním měřítku váží Srbska a jakou úctu – nebo neúctu – vidíme mezi našimi evropskými partnery vůči nám,“ poznamenal Božinov.

Atlantický výbor Bulharska si naopak myslí, že 3. březen by neměl být státním svátkem Bulharska.

„Oslava 3. března je zcela podřízena logice kremelské hybridní, ideologické, psychologické a kulturní válce proti Bulharsku jako části evropské civilizace,“ oznámil jeden z předsedů organizace Momčil Dojčev.

3. března Bulharsko slaví den osvobození od Osmanské říše. V tento den byla v roce 1878 podepsána Sanstefanská mírová smlouva, která ukončila Rusko-tureckou válku a téměř 500 let závislosti Bulharska na Osmanské říši. Smlouva měla předběžný charakter, ve stejném roce se všechny ostatní velmoci domluvily na vytvoření nové Berlínské smlouvy, podle které bylo Bulharsko rozděleno na pět částí. Skutečnou nezávislost země získala v roce 1908.