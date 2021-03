Zjistěte, jaké jsou nejčastější chyby při přípravě a konzumaci těstovin. S tímhle byste před Italy neobstáli

Těstoviny jsou velmi chutné a celosvětově dost oblíbené. Jejich příprava nezabere moc času a je vcelku snadná. Navíc se těstoviny hodí jako příloha k hlavním jídlům, ale také mohou být využity i ve sladké či slané kombinaci, a také do salátů. Pokud si však chcete připravit „pravé těstoviny“ na italský způsob, chce to pár rad a triků.

Itálie je země, která je proslulá těstovinami. Jejich příprava a vaření je považováno za jistý druh umění, které mnohdy dokáže vyzdvihnout plný potenciál těchto potravin. Existuje však několik chyb, kterých se mnozí z nás často dopouští. Zjistěte, čemu je lepší se vyvarovat.

1. Zásada správného solení

Pokud připravujete těstoviny, vždy mějte na paměti, že voda v hrnci musí být dostatečně slaná – téměř jako v moři! Sůl nejen, že těstovinám dodá lepší chuť, ale také zamezí vzniku „oslizlé“ konzistence. Je však dobré sůl přidat do vroucí vody ještě předtím, než do hrnce dáme i těstoviny.

2. Hrnec jako základ

Málokdo by hádal, že i nádobí hraje svou roli při vaření. Ale je tomu opravdu tak. Pokud je hrnec až příliš malé, pak vznikají „lepivé těstoviny“. Je to způsobeno tím, že pokud přidáte velké množství těstovin do malého množství vody, rychle snížíte její teplotu a voda se vrátí k varu mnohem později. V důsledku toho budou těstoviny na dně hrnce rozvařené a nalepí se na sebe. A to je špatně – musí totiž volně plavat.

A jak odhadnout správnou velikost hrnce? Řiďte se pravidlem, že na jeden litr vody připadá 100 gramů těstovin.

3. Vaření bez tuku

Přidáváte olej i do vody na těstoviny? Tak s tím přestaňte. Je to totiž jedna z častých chyb - olivový olej do vody na těstoviny zkrátka nepatří. A proč je to vlastně špatně? Těstoviny by byly klouzavé a omáčka by na nich nedržela. Navíc není žádným tajemstvím, že až moc tuku přebije přirozenou chuť tohoto pokrmu.

Pokud chcete ale přece jen nějaký tuk do těstovin přidat, dělejte to až na konci, po dovaření. Můžete k nim přidat například kousek vychladlého másla, ze kterého při míchání vznikne jemná emulze.

4. Ochutnávat a zase ochutnávat

Přemýšlíte často nad tím, jak dlouho těstoviny vařit, jestli už jsou dostatečné měkké a chutné? Nejlepším způsobem, jak to zjistit, je to, že budete pravidelně při vaření ochutnávat. Ne vždy se totiž vyplatí stoprocentně spoléhat na návody na zadní straně obalu. Často totiž dochází k tomu, že to správně neodhadnete a těstoviny jsou buď nedovařené nebo rozvařené.

5. Míchání je důležité

Za slepené těstoviny nemůže ale jenom malý hrnec. Co do činění s tím má i to, když těstoviny nemícháte. Míchání během vaření je totiž velmi důležité.

Skvělým tipem na přípravu těstovin je i to, že těstoviny do vody vmícháte postupně, když se voda v hrnci začne vařit. Tím předejdete tomu, že některé těstoviny zůstanou ležet na dně a rozvaří se.

6. Voda jako nepřítel

Pokud jste zvyklí omývat uvařené těstoviny čistou vodou, nedělejte to. Tím, že se této oblíbené a časté chyby dopustíte, dosáhnete jen toho, že těstoviny přijdou o část škrobu na povrchu, omáčka se na nich neudrží a steče. Navíc tím negativně ovlivníte i jejich chuť.

7. Umění servírování

A poslední tip na dokonalé těstoviny? Velmi důležité je to, abyste těstoviny servírovali hned po uvaření. Pokud se tak nestane, opět ztratí velkou část chuti i své konzistence.

TIP pro vás: Pokud připravujete na těstoviny i omáčku, myslete na to, že škrobovitá a slaná voda z těstovin může po přidání pár lžic zvýraznit její chuť. Stejně tak díky tomu omáčka lépe přilne k těstovinám.

V neposlední řadě zmiňme i to, proč je dobré zařadit těstoviny do svého jídelníčku. Tato surovina je totiž nejen bohatá na sacharidy, ale těstoviny zároveň uvolňují energii ze získané potraviny postupně. I proto je dobré konzumovat je během dietního režimu.