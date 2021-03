Vědci vyjmenovali potraviny, které je možné konzumovat před spánkem bez újmy na zdraví

Maso v tomto případě rychle „proklouzne“ a nebude tížit organismus, zatímco obyčejné maso bude mít za následek snížení chuti k jídlu po ránu anebo její absenci. Lékařka rovněž připomněla existenci speciálních výživných koktejlů, jež dokážou nahradit svačinu v hodnotě 200-300 kilokalorií.

„Ale nikoli bílkovinná. Plnohodnotná svačina. Je maximálně vhodná pro lidi, jež mají rychlý životní rytmus,“ zdůraznila zdravotnice.

Můžete si dát také omeletu se zeleninou, ryby v podobě karbanátků, suflé nebo prostě kousek anebo tvaroh. Také tělo stráví banán, podle Nurijevové klidně i s několika lžičkami nutely.

„Důležité je, aby člověk neměl zjevnou cukrovku,“ zdůraznila dietoložka. Maso nebo drůbež není dobré konzumovat večer nebo v noci, hovězí, vepřové nebo telecí je v tomto čase těžké pro žaludek.

Dietolog Filipp Kuzmenko dříve prozradil, že před spánkem se dá jíst a nepřibrat, když budete kontrolovat denní spotřebu kalorií, kterou si můžete zjistit u odborníka.

Jak se dá zrychlit metabolismus?

Američtí dietologové již dříve uvedli v rozhovoru pro portál zdravého způsobu života Health účinné způsoby zrychlení metabolismu.

Dietoložka, doktorka lékařských věd Alissa Ramsey doporučila především silový trénink dvakrát nebo třikrát týdně a také zařazení do jídelníčku víc bílkovinných potravin, masa, vajec, ryb, luštěnin a jogurtů. Průzkum ukázal, že tělo lépe rozštěpí a zpracuje kalorie z bílkovin než z tuků a sacharidů, což v důsledku zrychlí látkovou výměnu. Bílkoviny také nadlouho zajistí pocit nasycení.

Dietoložka Сassie Bjorková má za to, že naprosto zavrhnout jídlo před spánkem není žádoucí.

„Správná svačina před spánkem zrychlí metabolismus, podpoří stabilní hladinu cukru v krvi, což umožní slinivce břišní vylučovat hormon glukagon, který se účastní spalování tuků,“ řekla dietoložka.

Další rada Bjorkové spočívá v nepočítání kalorií. „Lidé si často myslí, že omezení kalorií zrychlí metabolismus, ale není to pravda. Kalorie, to je energie, jež živí tělo a pomáhá metabolismu. Když zkonzumujete příliš málo, pocítíte brzy únavu a hlad. Když si naložíte na talíř netučnou bílkovinu (například rybu nebo maso), užitečné tuky (avokádo, olivový nebo mandlový olej ) a hodně ovoce a zeleniny, zabezpečí to tělo vysoce kvalitními a výživnými kaloriemi. Pomůže to metabolismu fungovat optimálně, spalovat kalorie, a nikoli je ukládat,“ tvrdí lékařka.

Stejně důležité je co nejvíc se pohybovat a normálně spát, protože nedostatek odpočinku „znamená katastrofální následky pro tělo“, tvrdí odborníci. Dospělí mají spát 7-9 hodin denně.