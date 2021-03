Na darknetu jsou k mání vakcíny proti covidu. Mohou vyjít až na dvacet tisíc korun

Pandemie koronaviru nemá konce a vakcín zatím není dost pro všechny. Byla proto otázka času, než si schválené vakcíny najdou cestu i na černý trh. Anonymní kybernetický prostor tomu pouze svědčí.

Podle společnosti Kaspersky se na darknetu běžně obchoduje s hlavními vakcínami, kterými se nyní očkuje ve světě. tj. Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Většina prodejců nabízela tyto očkovací látky především ve Francii, Německu, Velké Británii a USA.

Dávky ovšem vůbec nejsou levné. Ceny se pohybují mezi 250 až 1200 dolary. V průměru vyjdou na 500 dolarů (zhruba 11 tisíc korun). Pro srovnání - oficiální ceny těchto vakcín se pohybují od 2,5 dolaru do 20 dolarů.

Prodejci i kupující svou identitu tají tím, že komunikují přes šifrovací aplikace, jako jsou Telegram či Wicker. Platby požadují v kryptoměnách, především v bitcoinu.

„Na darknetu najdete téměř cokoli, takže není divu, že se prodejci pokusili zneužít celosvětové očkovací kampaně. Za poslední rok se stala celá řada podvodů souvisejících s covidem-19 a mnoho z nich bylo úspěšných. Momentálně se prodávají dávky vakcín, ale na trhu jsou k mání také záznamy o očkování - falešná potvrzení, která umožní svobodně cestovat,“ uvedl bezpečnostní expert Kaspersky Dmitrij Galov.

Podle odborníků z Kaspersky prozatím došlo ke 100 až 500 transakcím, což dokazuje, že se skutečně s očkovacími látkami obchoduje a někdo si dokázal obstarat nelegální dávky vakcíny. Přesto není jasné, zda prodávané zboží skutečně představuje vakcíny proti covidu-19.

Ostatně ani kupující nemůže vědět, zda je vakcína pravá a pochází z laboratoře či zdravotnických zařízení.

Odborníci samozřejmě doporučují na darkentu žádné léky či vakcíny nekupovat. I v případě, že se jedná o skutečné výrobky, musí se uchovávat za přísných podmínek v mrazáku. Než k vám dorazí, tak mohou pozbýt své účinnosti. Upozorňují i na to, aby si lidé dávali pozor na stránky, které navštěvují. Pozor by si měli například dávat na netradiční domény jako com.tk místo .com apod.

Mezitím světové společnosti mají nadále problém uspokojit poptávku po vakcínách proti covidu-19. Z tohoto důvodu některé evropské země sahají i po ruské vakcíně Sputnik V či čínské vakcíně. První dodávky Sputniku V již přijaly Slovensko a Maďarsko. O koupi ruské a čínské vakcíny uvažuje i Česká republika.