Američtí lékaři odhalili skrytý vedlejší účinek vakcíny Moderna

„Informujeme o 12 pacientech s podobnými reakcemi, které se objevují u místa vpichu již po úplném odeznění lokálních a systémových symptomů, které jsou spojovány s vakcinací,“ uvádí se v dopisu amerických lékařů.

Průměrně se zánět objevuje osmý den po aplikaci první dávky vakcíny, ale celý rozsah se pohybuje od čtyř do 11 dnů.

Na webu časopisu je zveřejněna tabulka, ve které jsou shromážděny fotografie zasažených míst všech 12 lidí s touto reakcí.

Nehledě na uvedené problémy lékaři přesvědčili pacienty, aby druhou dávkou dokončili imunizaci. Po druhém očkování se pouze u tří pacientů projevil kožní zánět stejné intenzity, u třech byla reakce slabší. Zbylá polovina necítila žádný problém.

SÚKL se zabývá vakcínou Sputnik V

Státní ústav pro kontrolu léčiv se začíná zabývat ruskou vakcínou Sputnik V. O tu požádal prezident Miloš Zeman ruského prezidenta Putina.

© Sputnik / Vladimir Trefilov SÚKL se zabývá ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V uvedla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.